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63 безпілотники типу Shahed та дрони невстановленого типу летіли з напрямків Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.

У ніч проти 25 жовтня українська ППО ліквідувала 36 із 63 ворожих дронів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Сили оборони 24 жовтня знищили майже всі ворожі "Шахеди"

У ніч проти 24 жовтня українська ППО ліквідувала 40 з 50 ворожих дронів.

Окрім 50 безпілотників типу Shahed та дронів невстановленого типу з напрямків Орел, Курськ і тимчасово окупований Крим, Росія застосувала дві крилаті ракети Х-22 з літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря, а також дві керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору Брянської області.

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У ніч проти 23 жовтня українська ППО знищила 57 російських ударних безпілотників.