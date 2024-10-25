24 жовтня Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду заявила, що не заарештувавши російського президента Владіміра Путіна, Улан-Батор порушив Римський статут, повідомила пресслужба МКС.

Монголія порушила Римський статут − подробиці

Палата попереднього провадження II вважає, що Монголія не виконала прохання МКС співпрацювати у цій справі.

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"З огляду на серйозність відмови Монголії співпрацювати з Судом, Палата вважала за необхідне передати це питання на розгляд Асамблеї держав-учасниць", - йдеться у повідомленні.

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Палата нагадала, що держави-члени та держави, які визнають юрисдикцію Суду, зобов'язані заарештовувати та видавати осіб, на яких поширюється дія ордерів МКС попри їхнє офіційне становище чи громадянство.

МКС діє незалежно від участі держави, розглядаючи серйозні міжнародні злочини.

Більше по темі Лукашенко заявив, що готовий застосувати ядерну зброю за однієї умови За його словами, Путін ніколи не застосує ядерну зброю, яка розміщена у Білорусі, без особистої згоди президента Білорусі.

Римський статут передбачає, що держави мають повністю співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом, аби підтримувати його мандат.

Монголія пообіцяла Путіну не арештовувати його під час візиту до країни

Монголія запевнила Президента Росії Владіміра Путіна, що він не буде заарештований за воєнні злочини в Україні за виданим Міжнародним кримінальним судом ордером.

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Міжнародний ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової видані довічно. Відповідну заяву зробив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

Путіна та уповноважену президента РФ у справах дитини підозрюють у воєнних злочинах − незаконних депортації та переміщенні населення, зокрема дітей, з окупованої території України щонайменше з 24 лютого 2022 року.