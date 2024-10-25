Управління ООН з координації гуманітарних справ разом із партнерами виділили 20 млн доларів місцевим організаціям на підтримку евакуйованих українців, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Підтримка евакуйованих українців від міжнародних партнерів − подробиці

Цю тему обговорювали на нараді з надання підтримки евакуйованому населенню, яка відбулася під головуванням заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук.

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Головними питаннями стали безбар’єрність, облаштування місць тимчасового проживання для літніх і маломобільних внутрішньо переміщених осіб. Йшлося про доступність приміщень для маломобільних груп населення.

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Нараз очікуються пропозиції від організацій, які потребують додаткових коштів на втілення власних проєктів або ж планують розширити діяльність.

За словами гуманітарного координатора ООН Матіаса Шмале, міжнародні організації підтримуватимуть евакуйованих українців, а особливу увагу приділятимуть підтримці вразливих категорій населення.

На лікування за кордон евакуювали понад 5 тис. українців

За програмою "Medevac" медичним транспортом вдалося евакуювати понад 5 тис. українців.

Всі видатки за лікування взяли на себе уряди країн-партнерок програми "Medevac", які приймають українських пацієнтів. Наразі у програмі беруть участь медзаклади майже 30 країн світу, зокрема Німеччини, Норвегії, Нідерландів, Данії, Франції, Швеції, Австрії, Латвії тощо.

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Норвезький уряд виділив 100 млн крон (близько 9,5 млн доларів) для продовження місії з евакуації тяжко поранених українців для лікування у Європі.