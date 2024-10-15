За програмою "Medevac" медичним транспортом вдалося евакуювати понад 5 тис. українців, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Що таке програма Medevac

Евакуаційні рейси, які організували МОЗ та Єврокомісія за підтримки ВООЗ, урядів європейських країн та багатьох партнерів, є абсолютно безоплатними для пацієнтів.

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Всі видатки за лікування взяли на себе уряди країн-партнерок програми "Medevac", які приймають українських пацієнтів. Наразі у програмі беруть участь медзаклади майже 30 країн світу, зокрема Німеччини, Норвегії, Нідерландів, Данії, Франції, Швеції, Австрії, Латвії тощо.

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До закордонних клінік направляють такі категорії населення:

дітей та дорослих, що постраждали від обстрілів;

пацієнтів з новоутвореннями, рідкісними хворобами;

військові.

Серед евакуйованих вже є 735 дітей з онкологічними захворюваннями.

На лікування пацієнта скеровує лікар на підставі чітких критеріїв.

Лікарю необхідно підготувати виписку з медичної карти, дві згоди на обробку персональних даних та, для військовослужбовців, висновок про необхідність лікування за кордоном, оформлений лікарем або медичним директором госпіталю.

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Як зазначило МОЗ, тривалість лікування залежить від стану здоровʼя, динаміки відновлення та прогресу лікування.

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Норвегія надала 9,5 млн доларів на евакуацію поранених з України

Норвезький уряд виділив 100 млн крон (близько 9,5 млн доларів) для продовження місії з евакуації тяжко поранених українців для лікування у Європі.

Угода між Норвегією та ЄС мала закінчитися в листопаді, але переобладнаний літак SAS продовжить евакуацію до квітня 2025 року.

Майже половина всіх евакуйованих важкохворих українців, тобто 1931 людина, була перевезена цим літаком. Пацієнтів доставляють до Польщі, а потім транспортують до лікарень у Європі. 400 пацієнтів норвезького літака медевакуації лікувалися в Норвегії.

25 серпня росіяни атакували дроном авто з цивільними під час евакуації. Під удар потрапила група "Фенікс", яка вивозила людей з Українська Донецької області.