У нових перехоплених дзвінках української воєнної розвідки (ГУР) російські солдати, що перебувають у Курській області Росії, розповідають про труднощі підготовки до прийому та розподілу військовослужбовців КНДР. Однією з ключових проблем є мова та переклад. Як розповідає росіянин, “вони вже тут на перекладачі вчаться”.

“Братан, я теж уже на перекладачі. Ідіть вперед, усіх вбивайте, я -300, потрібна евакуація, вже переводимо цю нісенітницю,” - розповідає росіянин своєму побратиму.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Окрім цього, військовослужбовець розповідає, що Кремль планує закріпити одного перекладача та трьох військовослужбовців РФ за кожними 30 військовослужбовцями КНДР. Проте самі росіяни висловлюють сумнів щодо можливості забезпечити новоприбулих окупантів російським командним складом.

Більше по темі Північнокорейських солдатів закликають здаватися: Україна обіцяє безпеку та втечу від війни Путіна Проєкт "Хочу жить" закликає північнокорейських солдатів здаватися, уникнути безглуздої смерті та отримати прихисток і допомогу в Україні, як це вже зробили багато російських військових.

Інший росіянин зазначає, що вже завтра вони мають зустрічати нових людей - “китайців”: “Трофімов дзвонив, щоб поїхати завтра зустріти людей. І спитав, що з старшими. Він цього нормально уяснив. А куди цих людей привозити, у нього немає ніякої ясності, от питання. Китайців, блин. Приїхали сюди, не знаю, що з ними робити”.

Advertisement

Чисельність перекинутого до Росії північнокорейського військового контингенту зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед яких ― 500 офіцерів, зокрема три генерали з Пхеньяну.

Північна Корея вступає в гру, оскільки Росія стикається з важкими втратами, надаючи їй персонал разом зі зброєю та обладнанням, повідомляють джерела Kyiv Post у ГУР.

Проект України "Хочу жити", гаряча лінія для здачі, що управляється військовою розвідкою (ГУР), закликав солдатів Північної Кореї, відправлених воювати проти України, здаватися і уникати участі в бойових операціях.

"Ми звертаємося до солдатів Корейської народної армії, які були відправлені підтримувати режим Путіна. Не гиньте безглуздо на чужій землі. Не повторюйте долю сотень тисяч російських солдатів, які ніколи не повернуться додому. Здайтеся! Україна надасть вам притулок, їжу та тепло", — йдеться у зверненні проекту в середу.

Advertisement

Голова ГУР Кирило Буданов сказав The Economist у вівторок, 22 жовтня, що Росія досягла угоди з Північною Кореєю, відповідно до якої Пхеньян відправить свої війська, включаючи 500 офіцерів і трьох генералів, щоб підтримати російські сили.

В обмін Росія надасть Північній Кореї фінансову допомогу та сучасні технології, щоб допомогти країні розвивати свою ядерну програму та розширити свій ядерний арсенал, за словами Буданова.

Україна та Південна Корея обидві стверджували в середині жовтня, що Пхеньян відправив війська для допомоги вторгненню Москви в Україну, ймовірно, внаслідок угоди про взаємну оборону, підписаної в червні.

Advertisement

Kyiv Post раніше публікував перехоплені розмови, які можуть порушувати оперативну безпеку Кремля і розкривати моральний стан російських солдатів, їхніх родин та звичайних громадян. Слідкуйте за цими посиланнями для інших прикладів.

Ви можете прочитати деякі з них за посиланнями нижче:

«Ми прикопаємо їх прямо там» - росіянин про тактику Москви не платити за загиблих солдатів

Ми дуже сильно втрачали території: російський мер про перші дні наступу на Суджу

Просто продірявили: солдат РФ говорить з батьком про розстріл одного з командирів

Росіянка бідкається, що її співвітчизники бояться повстати проти Кремля

Перехоплення ГУР: росіянин бідкається через велетенські втрати в Бєлгородській області

Advertisement

"Їм вигідно, щоб він був зниклим безвісти": Москва приховує смерті на фронті, щоб не платити компенсації

Мешканка Бєлгорода перелякана через те, що військові РФ ховають свою техніку між житловими будинками