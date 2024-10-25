Служба безпеки України і Національна поліція викрили 19 адміністраторів і дописувачів Телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації Збройних сил України.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
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СБУ викрила адмінів Телеграм-каналів, які зривали мобілізації
Фігуранти знімали провокативні прямі ефіри й поширювали фейкові повідомлення про українських військових.
Зокрема представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
У Хмельницькій області заблокували підривну діяльність одразу 14 осіб, які публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від мобілізації.
Зокрема фігуранти публікували місця перебування і маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції.
Для поширення контенту вони адміністрували десятки груп у Телеграмі та Вайбері.
У Києві викрили чотирьох місцевих жителів, які публікували локації мобільних блокпостів на території Київщини.
На Харківщині викрили двох коригувальників російських ударів
Для маскування зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами.
У Вінницькій області судитимуть 30-річного ухилянта, який, крім того, що сам ховався від призову, ще й агітував у своєму Телеграм-каналі наслідувати його приклад.
На підставі отриманих доказів слідчі СБУ вже повідомили п’ятьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).
Планується повідомити про підозру іншим фігурантам. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
СБУ затримала агентів ФСБ, які наводила ракети на 5 областей України
22 жовтня СБУ викрила двох агентів Федеральної служби безпеки Російської Федерації, які коригували повітряні удари армії РФ по Донецькій, Київській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях.
Рецидивіст і його співмешканка шукали швидкий заробіток у Телеграм-каналах, де їх знайшов представник ворожої спецслужби запропонував гроші в обмін на співпрацю.
Агенти їздили по регіонах як нібито сімейна пара, збираючи координати для комбінованих російських атак.