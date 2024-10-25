Служба безпеки України і Національна поліція викрили 19 адміністраторів і дописувачів Телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації Збройних сил України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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СБУ викрила адмінів Телеграм-каналів, які зривали мобілізації

Фігуранти знімали провокативні прямі ефіри й поширювали фейкові повідомлення про українських військових.

Зокрема представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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У Хмельницькій області заблокували підривну діяльність одразу 14 осіб, які публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від мобілізації.

Зокрема фігуранти публікували місця перебування і маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції.

Для поширення контенту вони адміністрували десятки груп у Телеграмі та Вайбері.

У Києві викрили чотирьох місцевих жителів, які публікували локації мобільних блокпостів на території Київщини.

Більше по темі На Харківщині викрили двох коригувальників російських ударів Федеральна служба безпеки РФ знайшла агентів через Телеграм-канали.

Для маскування зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами.

У Вінницькій області судитимуть 30-річного ухилянта, який, крім того, що сам ховався від призову, ще й агітував у своєму Телеграм-каналі наслідувати його приклад.

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На підставі отриманих доказів слідчі СБУ вже повідомили п’ятьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Планується повідомити про підозру іншим фігурантам. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУ затримала агентів ФСБ, які наводила ракети на 5 областей України

22 жовтня СБУ викрила двох агентів Федеральної служби безпеки Російської Федерації, які коригували повітряні удари армії РФ по Донецькій, Київській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях.

Рецидивіст і його співмешканка шукали швидкий заробіток у Телеграм-каналах, де їх знайшов представник ворожої спецслужби запропонував гроші в обмін на співпрацю.

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Агенти їздили по регіонах як нібито сімейна пара, збираючи координати для комбінованих російських атак.