Через загрозу гіперзвукового озброєння Китаю у Тихому океані, Військово-морські сили США розглядають можливість оснащення своїх кораблів системами протиповітряної оборони "Patriot".
Про це повідомляє Reuters.
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ВМС США хоче розмістити Patriot на кораблях
За словами джерела в американській оборонній промисловості, ВМС США планують встановити на своїх кораблях передові ракети-перехоплювачі PAC-3 MSE, щоб протистояти швидкому розвитку китайських гіперзвукових ракет.
Цей крок є відповіддю на зростаючу напругу в Індо-Тихоокеанському регіоні та відображає успішне застосування систем Patriot в інших регіонах, зокрема в Україні.
Інтеграція цих ракет у морську протиповітряну оборону США є спробою зберегти технологічну перевагу в умовах гонки озброєнь.
На думку експерта з протиракетної оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Тома Карако, точна кількість ракет PAC-3 MSE, необхідних ВМС США, поки що не визначена. Однак попит на ці ракети, як серед американських військових, так і серед іноземних замовників, є надзвичайно високим.
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Аби задовольнити цей попит, армія США планує подвоїти виробництво ракет у найближчому майбутньому.
Для цього США обрали Японію як партнера для спільного виробництва, а компанія Lockheed Martin готується розширити виробництво головок самонаведення на своїх заводах у Флориді.
PAC-3 MSE вже збивав маневрові гіперзвукові ракети в Україні.
ВМС США вважають, що ракети-перехоплювачі могли б додати ще один рівень захисту до їхніх протиракетних систем, які не були випробувані в боях проти такої гіперзвукової зброї.
Снаряд PAC-3 MSE важить приблизно 300 кг. Вартість однієї ракети становить 4 мільйони доларів США.