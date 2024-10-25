Через загрозу гіперзвукового озброєння Китаю у Тихому океані, Військово-морські сили США розглядають можливість оснащення своїх кораблів системами протиповітряної оборони "Patriot".

Про це повідомляє Reuters.

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ВМС США хоче розмістити Patriot на кораблях

За словами джерела в американській оборонній промисловості, ВМС США планують встановити на своїх кораблях передові ракети-перехоплювачі PAC-3 MSE, щоб протистояти швидкому розвитку китайських гіперзвукових ракет.

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Цей крок є відповіддю на зростаючу напругу в Індо-Тихоокеанському регіоні та відображає успішне застосування систем Patriot в інших регіонах, зокрема в Україні.

Інтеграція цих ракет у морську протиповітряну оборону США є спробою зберегти технологічну перевагу в умовах гонки озброєнь.

На думку експерта з протиракетної оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Тома Карако, точна кількість ракет PAC-3 MSE, необхідних ВМС США, поки що не визначена. Однак попит на ці ракети, як серед американських військових, так і серед іноземних замовників, є надзвичайно високим.

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Аби задовольнити цей попит, армія США планує подвоїти виробництво ракет у найближчому майбутньому.

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Для цього США обрали Японію як партнера для спільного виробництва, а компанія Lockheed Martin готується розширити виробництво головок самонаведення на своїх заводах у Флориді.

PAC-3 MSE вже збивав маневрові гіперзвукові ракети в Україні.

ВМС США вважають, що ракети-перехоплювачі могли б додати ще один рівень захисту до їхніх протиракетних систем, які не були випробувані в боях проти такої гіперзвукової зброї.

Снаряд PAC-3 MSE важить приблизно 300 кг. Вартість однієї ракети становить 4 мільйони доларів США.