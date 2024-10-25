Міністерство оборони України запропонувало Швеції та Фінляндії інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс.

Країнам запропонували зробити внески за прикладом «данської моделі», тобто шляхом прямого фінансування виробників, повідомила пресслужба МОУ.

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Україна запропонувала Швеції та Фінляндії інвестувати в ОПК

Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв провів робочі розмови із керівниками оборонної політики міністерств Данії Каспером Хьог-Йенсеном, Швеції Вікторією Хйорт Мальмер та Фінляндії Янне Куусела.

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«Вже є успішні кейси інвестиції в українську оборонну промисловість на прикладі Данії. Ми закликаємо й інших партнерів підтримати наше ОПК. Набуття власних спроможностей допоможе Україні почуватися впевненіше», – сказав Боєв.

Данія надала перші 40 млн євро на виробництво САУ "Богдана"

20 вересня Міністерство оборони України отримало 40,7 млн. євро з пакету допомоги від Данії на українське виробництво озброєння.

Загалом Данія виділила 50 мільйонів євро на виробництво 18 новітніх українських САУ "Богдана".

Обладнання, необхідне на фронті, може бути виготовлене та доставлене поблизу, оскільки це дає логістичні переваги і допомагає будувати оборонну промисловість України.

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Данія стала першою країною з НАТО, яка інвестувала у виробництво зброї в Україні. Меморандум щодо закупівлі озброєння у виробників України підписали у червні.