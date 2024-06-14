Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном. Був підписаний Меморандум щодо закупівлі озброєння та техніки в українських виробників, повідомило Міністерство оборони України.

Данія фінансуватиме виробництво озброєння в Україні

Сторони домовились про процедуру, за якою здійснюватиметься фінансування, тому надалі цей процес відбуватиметься швидше. Цей механізм може бути реалізований також у межах подібних домовленостей з іншими партнерами України.

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Також із міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен був підписаний лист про наміри, який започатковує співпрацю між Україною та Нідерландами в підтримці українсського оборонно-промислового комплексу (ОПК).

"Це великий крок, оскільки Данія стала першою країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України. Це підтвердження того, що українська оборонна промисловість готова до співпраці на міжнародному рівні і здатна відповідати найвищим стандартам", – наголосив Умєров.

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Як зазначається, інвестиції свідчать про високу довіру до українських виробників та їхню здатність забезпечувати виробництво якісної військової продукції.

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Підтримка Данії для України – що відомо

F-16 від Данії скоро відправлять до України. Як зазначається в повідомленні прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен, данські винищувачі скоро будуть на шляху до України.

Також 16 травня данський уряд оголосив про пакет військової допомоги Україні на суму 750 млн євро. Половина з цих коштів спрямована на посилення ППО.

Раніше, 7 травня Данія відправила пакет гуманітарної підтримки для України на 33,5 млн євро. Пакет передбачав екстрену допомогу, зокрема їжу, ліки, воду та притулок для українців у найбільш постраждалих районах.