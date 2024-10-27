У ніч на неділю російські війська запустили по Україні 80 «шахедів» та безпілотників невстановленого типу. 

Наша ППО збила 41 дрон. 

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Атака дронів: як відпрацювала ППО

32 дрони - локаційно втрачені. Один полетів у напрямку Білорусі. 

Про це повідомили в Повітряних силах. 

«Противник атакував 80-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ», - уточнили у ПС. 

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Протиповітряна оборона працювала у десяти областях. 

Більшість дронів збили на Київщині та Одещині. 

Росіяни атакували дронами: які наслідки

У Київській області внаслідок падіння уламків дронів пошкоджений приватний будинок та автомобілі. 

«В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 1 приватний будинок та 2 автомобілі. У будинку вибиті вікна, пошкоджено паркан», - повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. 

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На Черкащині уламки збитого «шахеда» впали на території об'єкта інфраструктури в Уманському районі. Виникла пожежа. Її загасили. 

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Окупанти вдарили по енергетиці на Сумщині

Вночі росіяни вдарили по енергетичних об'єктах у Роменському районі на Сумщині. 

Також ворог обстріляв два населені пункти у Сумському районі. У результаті виникли пожежі в житловому секторі. 

Крім того, через російські удари загорівся будинок у Шосткинському районі.

Загалом від атак окупантів потерпали десять громад регіону. Травмовано одну людину.

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