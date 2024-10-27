У ніч на неділю російські війська запустили по Україні 80 «шахедів» та безпілотників невстановленого типу.
Наша ППО збила 41 дрон.
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Атака дронів: як відпрацювала ППО
32 дрони - локаційно втрачені. Один полетів у напрямку Білорусі.
Про це повідомили в Повітряних силах.
«Противник атакував 80-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ», - уточнили у ПС.
Протиповітряна оборона працювала у десяти областях.
Більшість дронів збили на Київщині та Одещині.
Росіяни атакували дронами: які наслідки
У Київській області внаслідок падіння уламків дронів пошкоджений приватний будинок та автомобілі.
«В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 1 приватний будинок та 2 автомобілі. У будинку вибиті вікна, пошкоджено паркан», - повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Дрон влучив у багатоповерхівку у Києві: загинула дівчинка
На Черкащині уламки збитого «шахеда» впали на території об'єкта інфраструктури в Уманському районі. Виникла пожежа. Її загасили.
Окупанти вдарили по енергетиці на Сумщині
Вночі росіяни вдарили по енергетичних об'єктах у Роменському районі на Сумщині.
Також ворог обстріляв два населені пункти у Сумському районі. У результаті виникли пожежі в житловому секторі.
Крім того, через російські удари загорівся будинок у Шосткинському районі.
Загалом від атак окупантів потерпали десять громад регіону. Травмовано одну людину.