Губернатор Воронезької області Гусєв зазначив, що внаслідок падіння БПЛА зафіксовано пошкодження на ще одному промпідприємстві Воронезької області.

Минулого разу "Етанол спирт" у селі Красне атакували вночі на 22 жовтня разом з іншими трьома заводами в Тульській і Тамбовській областях.

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Як зауважили мешканці Новохоперського району, біля заводу вибухнули щонайменше два безпілотники.

У ніч проти 28 жовтня дрони налетіли на спиртзаводи в Аннінському та Новохоперському районах Воронезької області Росії, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.

За даними місцевого губернатора, одна людина дістала поранень під час нальоту та подальшого займання на підприємстві.

Пожежа охопила будівлю та одну ємність для зберігання продукції. Повідомлялося й про пошкодження двох житлових будинків та однієї господарської споруди.

Більше по темі У Тамбовській області РФ після атаки дронів виникла пожежа У соцмережах пишуть про вибухи та пожежу біля нафтопереробного заводу.

Згодом АSTRА додала, що дрони налетіли й на Аннінський спиртзавод.

Підтверджень цих даних від місцевої влади поки немає, однак раніше керівник регіону повідомляв про ураження двох промислових підприємств унаслідок атак БПЛА. У селищі Анна також розміщена нафтобаза ТОВ "Аннанєфтєпродукт", яку раніше вже атакували безпілотники на початку жовтня.

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За даними місцевих жителів, дрони також атакували сьогодні спиртзавод у селі Червоне Воронезької області.