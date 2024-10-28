У ніч проти 28 жовтня дрони налетіли на спиртзаводи в Аннінському та Новохоперському районах Воронезької області Росії, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.
Атака дронів на спиртзаводи у Воронезькій області − подробиці
Як зауважили мешканці Новохоперського району, біля заводу вибухнули щонайменше два безпілотники.
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Минулого разу "Етанол спирт" у селі Красне атакували вночі на 22 жовтня разом з іншими трьома заводами в Тульській і Тамбовській областях.
Губернатор Воронезької області Гусєв зазначив, що внаслідок падіння БПЛА зафіксовано пошкодження на ще одному промпідприємстві Воронезької області.
За даними місцевого губернатора, одна людина дістала поранень під час нальоту та подальшого займання на підприємстві.
Пожежа охопила будівлю та одну ємність для зберігання продукції. Повідомлялося й про пошкодження двох житлових будинків та однієї господарської споруди.
У Тамбовській області РФ після атаки дронів виникла пожежа
Згодом АSTRА додала, що дрони налетіли й на Аннінський спиртзавод.
Підтверджень цих даних від місцевої влади поки немає, однак раніше керівник регіону повідомляв про ураження двох промислових підприємств унаслідок атак БПЛА. У селищі Анна також розміщена нафтобаза ТОВ "Аннанєфтєпродукт", яку раніше вже атакували безпілотники на початку жовтня.
За даними місцевих жителів, дрони також атакували сьогодні спиртзавод у селі Червоне Воронезької області.
Дрони налетіли на три спиртзаводи в Росії − що відомо
У ніч проти 22 жовтня невідомі дрони налетіли на два спиртзаводи в Єфремові, місцеву ТЕЦ у Тульській області та завод "Біохім" у Тамбовській області Росії.
За даними АSTRА, на місцеву ТЕЦ налетіли щонайменше два безпілотники.
Губернатор Тульської області зауважив, що ушкоджень зазнало приміщення Єфремівського спиртзаводу та спиртзаводу в селі Лужковський Суворовського району.
Єфремов і Лужковський розташовані приблизно за 150 км одне від одного.
Атаковані спиртзаводи в Росії використовують для виготовлення різних видів пального для військових потреб і вибухових речовин