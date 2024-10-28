Швеція відправила Україні новий пакет гуманітарної допомоги на понад 10,3 млн доларів, повідомило міністерство закордонних справ Швеції.

Пакет гуманітарної допомоги Україні від Швеції − подробиці

Допомогу спрямують на задоволення потреб України напередодні зими, зокрема розмінування, забезпечення доступу до тепла й електроенергії, воду, їжу, засоби гігієни, медикаменти та підтримку внутрішніх переселенців.

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Шведське відомство наголосило, що пакет допомоги розділили між чотирма організаціями: Український Червоний Хрест, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Програма розвитку ООН (ПРООН) і Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA).

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Гуманітарна діяльність UNFPA в Україні задовольняє потреби жінок щодо сексуального та репродуктивного здоров’я, а також запобігає сексуальному та гендерно зумовленому насильству.

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Швеція надала додаткові 49 млн доларів для підтримки енергетики України

Раніше Швеція виділила додаткові 500 млн шведських крон (49 млн доларів) для підтримки опалення та електропостачання України.

Кошти скерували на забезпечення потреб найбільш вразливих верств населення в Україні, що доповнить вже надану підтримку енергетичному сектору України.

Гроші допоможуть забезпечити електроенергією близько 185 тис. осіб та підтримати українське суспільство, економіку й бізнес.