Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони та рух опору провели у тимчасово окупованому Бердянську успішну спецоперацію.

Під час операції підірвали залізничний міст, який росіяни використовували для перевезення військових вантажів, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post  в українській розвідці.

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ГУР та рух опору підірвали залізничний міст у Бердянську

"Знищення мосту повністю паралізувало залізничне сполучення з Бердянськом, що унеможливить довезення паливно-мастильних матеріалів, зброї та боєприпасів для окупаційних сил у місті", −  наголосило джерело в ГУР.

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Як зазначається, довезення пально-мастильних матеріалів, зброї та боєприпасів для окупаційних сил росіянами у Бердянську тепер неможливе. Наразі російська влада не демонструвала фотографії мосту.

Про вибухи місцеві мешканці повідомляли в соцмережах ввечері 27 жовтня. Про підрив мосту в Бердянську повідомила й Бердянська ОВА.

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Мітинги спрямовані на дискредитацію керівництва України, а також спецслужб.

"За попередньою інформацією, було підірвано залізничний міст між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту", − пояснила пресслужба ОВА. 

Партизани руху "Атеш" здійснили диверсію на залізниці в Курській області РФ

30 вересня агенти партизанського руху "Атеш" підірвали релейну шафу на одній із важливих залізничних гілок у Курській області Росії.

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Ця гілка є однією з основних напрямків, якими росіяни доправляють техніку та боєприпаси на Курщину.

За даними руху спротиву, порушення роботи залізниці в цьому районі послабить логістику ворога, значно ускладнивши транспортування важливої техніки на фронт.

5 серпня агент руху "Атеш" підпалив релейну шафу на залізницчній гілці, що проходить через Калінінський і Будьонівський райони окупованої Донеччини.

Раніше партизани руху "Атеш" провели не менш успішну операцію: підірвали залізничну колію на Транссибірській залізничній магістралі біля російського міста Екатеринбург

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