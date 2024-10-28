Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони та рух опору провели у тимчасово окупованому Бердянську успішну спецоперацію.

Під час операції підірвали залізничний міст, який росіяни використовували для перевезення військових вантажів, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в українській розвідці.

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ГУР та рух опору підірвали залізничний міст у Бердянську

"Знищення мосту повністю паралізувало залізничне сполучення з Бердянськом, що унеможливить довезення паливно-мастильних матеріалів, зброї та боєприпасів для окупаційних сил у місті", − наголосило джерело в ГУР.

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Як зазначається, довезення пально-мастильних матеріалів, зброї та боєприпасів для окупаційних сил росіянами у Бердянську тепер неможливе. Наразі російська влада не демонструвала фотографії мосту.

Про вибухи місцеві мешканці повідомляли в соцмережах ввечері 27 жовтня. Про підрив мосту в Бердянську повідомила й Бердянська ОВА.

"За попередньою інформацією, було підірвано залізничний міст між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту", − пояснила пресслужба ОВА.