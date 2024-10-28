Президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом, повідомив сам Зеленський у Телеграм.

Зеленський прибув до Ісландії − подробиці

"Візьму участь у четвертому саміті Україна – Північна Європа та проведу двосторонні переговори з його учасниками: прем’єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Зустрінуся з пані Президентом і представниками парламенту країни-господаря. Візьму участь у засіданні Північної ради", – пояснив український президент.

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За його словами, під час візиту обговорюватиметься підтримка "Плану перемоги" та питання, в яких співпраця з країнами Північної Європи може бути найбільш плідною: забезпечення українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовка до зими, морська безпека, обмеження тіньового флоту Росії, підтримка союзників, підготовка та оснащення ЗСУ.

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Зеленський зауважив, що країни Північної Європи є принциповими та рішучими союзниками України, а майданчик Україна – Північна Європа – одним із найефективніших багатосторонніх форматів.

"Продовжуємо працювати разом, щоб реалізувати його повний потенціал", – зауважив Президент.

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Головне від Зеленського на третьому саміті Україна – Північна Європа

31 травня Президент України прибув до Швеції на саміт Україна – Північна Європа для, зокрема, підписання двосторонніх безпекових угод між країнами.

Зеленський провів зустрічі з Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Прем’єр-міністром Ісландії Бʼярні Бенедіктссоном та поспілкувався як у межах саміту, так і у двосторонніх форматах.

Під час перебування на саміті Зеленський заявляв, що Росія шантажує деяких лідерів країн та намагається заблокувати участь деяких держав у Саміті миру.

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Також під час спільної конференції Президент України зазначав, що Росія демонструє, що може бути готова вчинити агресивні провокації у Балтійському регіоні.

Він наголошував, що ключем до позитивних змін для України на фронті та на війні загалом є протиповітряна оборона.