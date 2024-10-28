Велика Британія наклала нові санкції проти Росії за спроби підірвати та дестабілізувати Україну та її демократію, повідомив британський уряд.

Санкції Британії проти Росії − подробиці

"Путін настільки відчайдушно намагається підірвати європейську підтримку України, що тепер вдається до незграбних, неефективних зусиль, щоб спробувати розпалити заворушення. Сьогоднішні санкції надсилають чіткий меседж; ми не потерпимо вашої брехні та втручання", − наголосив очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі.

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У межах нового пакета, Британія наклала санкції проти трьох російських агентств і їхніх високопоставлених менеджерів, які підривають і дестабілізують Україну та її демократію.

Російська IT-компанія Social Design Agency (SDA) отримує завдання та фінансується безпосередньо російською владою. Разом із партнерською компанією Structura, вони намагалися втручатися в процеси міжнародної підтримки України.

SDA у 2024 році також спробувала підбурити протести в шести європейських країн, але їхні боти та фейкові сайти мають лише обмежену взаємодію.

Ці фірми та їхні менеджери відповідальні за величезну зловмисну ​​онлайн-мережу ("Doppelganger"), яка заповнює соціальні мережі фейковими дописами, підробленими документами та дипфейками.

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Відомство заявило, що нові санкції демонструють відданість Великої Британії вживанню заходів проти маніпулювання інформацією з боку Росії.

Британія запровадила низку санкцій проти "тіньового флоту" РФ

Велика Британія оголосила про накладання санкцій проти 18 російських нафтових танкерів та чотирьох СПГ-танкерів.

Ще 18 кораблям "тіньового флоту" буде заборонено відвідувати порти Великої Британії, та вони не зможуть отримати доступ до провідних світових британських морських послуг.

10 жовтня у Великій Британії запрацював підрозділ із контролю за дотриманням торгівельних санкцій OTSI.

Уряд Британії раніше вніс у санкційний список п'ять суден і дві організації, пов'язані із транспортуванням російського скрапленого природного газу (СПГ), включно з проєктом "Арктик СПГ 2".