Із кількості українців, які вже звернулися до центрів рекрутингу та проходять підготовчий етап пошуку вакансій та оформлення, 19% − жінки, повідомило Міністерство оборони України.

Центри рекрутингу ЗСУ − подробиці

З початку роботи центрів послугами скористалися 22 763 людини. 5 612 кандидатів наразі проходять підготовчий етап пошуку вакансій та оформлення.

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81% кандидатів − чоловіки.

Минулого тижня туди звернулися 853 українці. 197 уже зробили перші кроки до служби в Силах оборони.

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!Центри рекрутингу пропонують понад 10 тис. вакансій, включно з позиціями для юристів, бухгалтерів, операторів БПЛА, медиків, психологів та інших фахівців. Рекрутери надають інформаційні послуги конфіденційно. У центрах не видають повістки", − пояснило Міноборони.

Кабмін дозволив військовим частинам напряму мобілізувати добровольців

Військові частини отримали право мобілізовувати резервістів та військовозобов'язаних, охочих служити, без залучення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Відтепер військовозобов'язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до ТЦК та СП.

1 серпня Генеральний штаб Збройних сил України опрацював пропозиції щодо змін до "Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".