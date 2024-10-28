Незабаром північнокорейські війська можуть піти у наступ в Курській області, пише The New York Times.
Війська КНДР підуть у наступ на Курщині − подробиці
За словами заступника командира 61-ї механізованої бригади України Артема Холодкевича, командування попередило його про можливий напад.
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"Вони попередили нас про атаку в найближчому майбутньому. Імовірно, це станеться в найближчі кілька днів", − пояснив заступник командира.
Анонімний український офіцер додав, що в Україні випустили розмовник для військових ЗСУ, щоб вони могли звертатися до північнокорейських солдатів.
За даними NYT, війська Пхеньяна допомагатимуть Росії в протистоянні ЗСУ на Курщині, водночас видання зауважило, що 10 тис. північнокорейців може бути недостатньо, аби вплинути на ситуацію на полі бою.
"Якщо їхня чисельність зросте, я очікую, що їхній вплив стане очевидним під час російського контрнаступу", − наголосив колишній військовий аташе Великої Британії в Москві та Києві Джон Форман.
Рютте підтвердив, що північнокорейські військові вже на Курщині
Морпіхи РФ обурені тим, як перевозять військових КНДР на фронт
Росіяни перевозять на фронт північнокорейських військових у вантажівках з цивільними номерами, розповідає російський офіцер колезі у новій підслуханій розмові.
Північна Корея стала учасником російсько-української війни, надаючи Росії персонал разом зі зброєю та обладнанням, оскільки та зіткнулася з важкими втратами, повідомляли джерела Kyiv Post у ГУР.
Український проєкт "Хочу жити", який створило ГУР, вже закликав солдатів Північної Кореї, відправлених воювати проти України, здаватися і уникати участі в бойових операціях.