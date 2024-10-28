Незабаром північнокорейські війська можуть піти у наступ в Курській області, пише The New York Times.

Війська КНДР підуть у наступ на Курщині − подробиці

За словами заступника командира 61-ї механізованої бригади України Артема Холодкевича, командування попередило його про можливий напад.

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"Вони попередили нас про атаку в найближчому майбутньому. Імовірно, це станеться в найближчі кілька днів", − пояснив заступник командира.

Анонімний український офіцер додав, що в Україні випустили розмовник для військових ЗСУ, щоб вони могли звертатися до північнокорейських солдатів.

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За даними NYT, війська Пхеньяна допомагатимуть Росії в протистоянні ЗСУ на Курщині, водночас видання зауважило, що 10 тис. північнокорейців може бути недостатньо, аби вплинути на ситуацію на полі бою.

"Якщо їхня чисельність зросте, я очікую, що їхній вплив стане очевидним під час російського контрнаступу", − наголосив колишній військовий аташе Великої Британії в Москві та Києві Джон Форман.

Більше по темі Рютте підтвердив, що північнокорейські військові вже на Курщині За інформацією генерального секретаря НАТО Марка Рютте можна напевно стверджувати, що військові КНДР вже задіяні у Курській області РФ.

Морпіхи РФ обурені тим, як перевозять військових КНДР на фронт

Росіяни перевозять на фронт північнокорейських військових у вантажівках з цивільними номерами, розповідає російський офіцер колезі у новій підслуханій розмові.

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Північна Корея стала учасником російсько-української війни, надаючи Росії персонал разом зі зброєю та обладнанням, оскільки та зіткнулася з важкими втратами, повідомляли джерела Kyiv Post у ГУР.

Український проєкт "Хочу жити", який створило ГУР, вже закликав солдатів Північної Кореї, відправлених воювати проти України, здаватися і уникати участі в бойових операціях.