Військові частини отримали право мобілізовувати резервістів та військовозобов'язаних, охочих служити, без залучення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів, повідомило Міністерство оборони України.

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В Україні дозволили військовим частинам напряму мобілізувати добровольців

Відтепер військовозобов'язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до ТЦК та СП.

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Командири військових частин отримали повноваження:

видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби

⁠комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації.

У Міноборони зазначили, що перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме Генеральний штаб Збройних сил України.

«Бригади отримали інструменти, про які вже давно просили, - проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців», — прокоментував міністр оборони України Рустем Умєров.

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Міністр зазначив, що ця постанова є інструментом, який дозволить суттєво скоротити час рекрутингу.

Цей інструмент буде гарантувати, що кожен та кожна зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами оборони.

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У Генштабі пропонували змінити порядок призову на військову службу - подробиці

1 серпня Генеральний штаб Збройних сил України опрацював пропозиції щодо змін до "Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

Зміни спрямовані на спрощення механізму залучення до військової служби.

Зокрема, впровадження цих змін дозволить: