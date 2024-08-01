Генеральний штаб Збройних сил України опрацював пропозиції щодо змін до "Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період". Зміни спрямовані на спрощення механізму залучення до військової служби.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Фейсбуці

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Які зміни у порядок призову на військову службу пропонує Генштаб

У Генштабі налогосили, що запропоновані зміни нададуть командирам військових частин можливість здійснювати призов військовозобов’язаних, які виявили бажання проходити військову службу, без участі в цих заходах територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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Зокрема, впровадження цих змін дозволить:

  • спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації
  • командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу особовий склад, який мотивований на захист країни;
  • військовозобов’язані можуть вибрати вакантні посади, зокрема, за спорідненим цивільним фахом або навичками
  • нівелювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин (не за власним вибором).

В Україні перша хвиля засуджених приєдналась до ЗСУ - що відомо

З місць відбування покарання вже вирушили на фронт 3823 засуджених громадян. Це перша хвиля ексув’язнених, які долучилися до ЗСУ.

«Ми очікуємо, що їх буде більше, оскільки захист держави потребує більшої кількості людей», - зазначала депутат, очільниця політичної партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

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Це перша хвиля засуджених, які долучилися до Збройних сил України у межах запровадження нового інституту умовно-дострокового звільнення.

Закон передбачає надання можливості ексув’язненим бути на різних посадах – від сержанта до офіцера, залежно від наявної кваліфікації, умінь і потреб у Збройних силах України.

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