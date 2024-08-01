Генеральний штаб Збройних сил України опрацював пропозиції щодо змін до "Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період". Зміни спрямовані на спрощення механізму залучення до військової служби.
Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Фейсбуці
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Які зміни у порядок призову на військову службу пропонує Генштаб
У Генштабі налогосили, що запропоновані зміни нададуть командирам військових частин можливість здійснювати призов військовозобов’язаних, які виявили бажання проходити військову службу, без участі в цих заходах територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Зокрема, впровадження цих змін дозволить:
- спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації
- командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу особовий склад, який мотивований на захист країни;
- військовозобов’язані можуть вибрати вакантні посади, зокрема, за спорідненим цивільним фахом або навичками
- нівелювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин (не за власним вибором).
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