Норвегія та Швеція нададуть Україні 563 млн євро, заявили прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та прем'єр Швеції Ульф Крістерссон на пресконференції з учасниками саміту Україна − Північна Європа.

Кошти від Норвегії та Швеції − подробиці

Стере зауважив, що його країна знає, скільки жінок і дітей гинуть в Україні через російські удари.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Саме тому хочемо оголосити про новий пакет допомоги на 500 млн євро, з яких 350 спрямують на військовий пакет. Ми працюватимемо з данськими колегами для реалізації такої ініціативи", − пояснив очільник норвезького уряду.

Advertisement

Швеція своєю чергою заявила, що надасть 63 млн євро, з них 43 спрямують на фінансування інституцій, зокрема Коаліції з посилення потенціалу Української оборонної контактної групи, а 20 − на розвиток оборонно-промислового комплексу.

"Нарешті Україна хоробро бореться за власну свободу, але вони також захищають свободу Європи та Північних країн", − закцентував прем'єр країни Ульф Крістерссон.

Більше по темі Японія надішле Україні понад 3 млрд доларів у межах допомоги від G7 Раніше про підтримку в межах цієї ініціативи оголосили ЄС, США та Велика Британія.

Четвертий саміт Україна – Північна Європа − відео

Учора, 28 жовтня, Президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом.

Під час візиту обговорюватиметься підтримка "Плану перемоги" та питання, в яких співпраця з країнами Північної Європи може бути найбільш плідною.

Advertisement

31 травня Президент України прибув до Швеції на саміт Україна – Північна Європа для, зокрема, підписання двосторонніх безпекових угод між країнами.

Пресконференцію спільно з учасниками четвертого саміту Україна – Північна Європа можна переглянути тут: