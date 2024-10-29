Норвегія та Швеція нададуть Україні 563 млн євро, заявили прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та прем'єр Швеції Ульф Крістерссон на пресконференції з учасниками саміту Україна − Північна Європа.
Кошти від Норвегії та Швеції − подробиці
Стере зауважив, що його країна знає, скільки жінок і дітей гинуть в Україні через російські удари.
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"Саме тому хочемо оголосити про новий пакет допомоги на 500 млн євро, з яких 350 спрямують на військовий пакет. Ми працюватимемо з данськими колегами для реалізації такої ініціативи", − пояснив очільник норвезького уряду.
Швеція своєю чергою заявила, що надасть 63 млн євро, з них 43 спрямують на фінансування інституцій, зокрема Коаліції з посилення потенціалу Української оборонної контактної групи, а 20 − на розвиток оборонно-промислового комплексу.
"Нарешті Україна хоробро бореться за власну свободу, але вони також захищають свободу Європи та Північних країн", − закцентував прем'єр країни Ульф Крістерссон.
Японія надішле Україні понад 3 млрд доларів у межах допомоги від G7
Четвертий саміт Україна – Північна Європа − відео
Учора, 28 жовтня, Президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом.
Під час візиту обговорюватиметься підтримка "Плану перемоги" та питання, в яких співпраця з країнами Північної Європи може бути найбільш плідною.
31 травня Президент України прибув до Швеції на саміт Україна – Північна Європа для, зокрема, підписання двосторонніх безпекових угод між країнами.
Пресконференцію спільно з учасниками четвертого саміту Україна – Північна Європа можна переглянути тут:
Швеція надала Україні пакет допомоги на понад 10 млн доларів
Швеція відправила Україні новий пакет гуманітарної допомоги на понад 10,3 млн доларів.
Допомогу спрямують на задоволення потреб України напередодні зими, зокрема розмінування, забезпечення доступу до тепла й електроенергії, воду, їжу, засоби гігієни, медикаменти та підтримку внутрішніх переселенців.
Раніше Швеція виділила додаткові 500 млн шведських крон (49 млн доларів) для підтримки опалення та електропостачання України.
Кошти скерували на забезпечення потреб найбільш вразливих верств населення в Україні, що доповнить вже надану підтримку енергетичному сектору України.
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде раніше заявляв, що його країна виділяє Україні пакет допомоги на 250 млн євро для відновлення зруйнованих енергооб’єктів та розбудови сучасної енергоінфраструктури.