20 безпілотників локаційно втрачені, а ще один повернувся в Росію.

Російські БпЛА знищували зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Окрім дронів росіяни вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" по Кривому Рогу з Криму.

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48 безпілотників типу Shahed та дрони невстановленого типу летіли з напрямків Орел і Курськ у Росії.

У ніч проти 29 жовтня українські сили ППО знищили 26 із 48 ворожих дронів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Останні атаки дронів − що потрібно знати

У ніч на неділю, 27 жовтня, російські війська запустили по Україні 80 "Шахедів" та безпілотників невстановленого типу.

Наша ППО тоді збила 41 дрон.

Українські військові також збили 44 ударних дрони під час атаки РФ у ніч проти 26 жовтня.

Один безпілотник вилетів у напрямку Білорусі, а 44 були локаційно втрачені.