Тиждень тому президентські вибори в Молдові, так само, як і референдум щодо євроінтеграції країни, викликали занепокоєння серед усіх сусідів цієї країни. Позиції проєвропейського уряду на чолі з президентом Майєю Санду виявились не такими міцними, як раніше, а євроінтеграційний референдум взагалі ледь не провалився – прибічники європейського руху країни перемогли з мінімальним відривом.

В той же час в Грузії вибори не потішили новинами – за офіційними даними, нібито перемогла провладна «Грузинська мрія», яка є проросійською партією. Вона отримала 54% відсотки голосів і за умов визнання виборів матиме монобільшість у парламенті.

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Влада «Грузинської мрії» поступово відвертала країну від західного курсу – у бік Росії, вчорашнього супротивника, який захопив більше 10% території країни. Так, півроку тому влада змогла, попри численні протести, протягнути через парламент закон «Про іноземних агентів», спрямований на боротьбу з неурядовими антикорупційними організаціями, і повністю скопійований з аналогічного російського закону. Грузія неодноразово, за повідомленнями ряду ЗМІ, допомагала Росії обходити західні санкції, а представники грузинської влади неодноразово в своїх висловлюваннях займали дружню до Росії і супротивну до України позиції в оцінці війни. Навіть більше – правляча партія навіть використовувала фотографії знищених російськими бомбардуваннями українських міст як приклад перестороги і того, що треба дружити з Росією, незважаючи на захоплення нею грузинських територій.

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Ці дії, а також систематичне обмеження прав громадян призвело до того, що нещодавно країни ЄС оголосили, що рух до союзу самої Грузії - фактично припинено. Втім, це не зупинило правлячу партію, яка встигла навіть оголосити свою перемогу на виборах і заборонити будь-які протести у відповідь.

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Втім, легкої прогулянки не вийшло. Президент країни Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає дані вибори і закликала всіх громадян вийти на акції протесту о 19 годині з Тбілісі 28 жовтня. Протести 28 жовтня стали найбільш велелюдними за весь рік - за даними спостерігачів, в них взяли участь лише в Тбілісі десятки тисяч людей, які вимагали перевиборів.

Фото: Надім Хмаладзе, для Kyiv Post

Втім, за кілька годин акція протесту закінчилася без продовження.

Фото - Надім Хмаладзе, для Kyiv Post

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Що ж стало причиною невдоволення?

Механізм фальсифікацій на виборах у Грузії

За словами співрозмовників Kyiv Post, ще до виборів, знаючи прагнення «Грузинської мрії» утримати владу, всі були впевнені у тому, що фальсифікації матимуть місце, але їх масштаб не міг уявити ніхто.

«На багатьох дільницях виборчих були мобілізовані групи осіб, свого роду "шпана" або «тітушки», як завгодно називайте, які чинили на виборців психологічний вплив і вказували, за кого потрібно голосувати. Коли я їх сфотографувала, вони відразу стали проявляти агресію, лаятися матом і так далі. Правляча партія ось таку "шпану" мобілізувала на багатьох дільницях», - каже журналістка Хатія Хасаія. Вона також надала фото випадків таких дій.

"Тітушки" біля однієї з виборчих дільниць в Тбілісі. Фото: Хатія Хасаія для Kyiv Post

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За словами джерел Kyiv Post, для цього представники влади навіть повернули до Грузії багатьох грузинських авторитетних представників організованої злочинності – так званих «ворів у законі».

Але головним інструментом став підкуп та махінації з системами голосування.

«В Грузії головним документом є ID-картка. На виборах ти вставляєш її в спеціальний пристрій, він видає тобі бюлетень, ти голосуєш, після цього вставляєш у пристрій бюлетень, він його реєструє, як твій голос. Але проблема в тому, що ці апарати не під’єднані для інтернету, не мають зв’язку між собою. Такими чином, одна ID-картка може проголосувати багато разів. Представники влади збирали за гроші на день-два картки у людей, щоб цими картками багаторазово проголосувати на різних дільницях», - каже Гія Джапарідзе, один з лідерів грузинського опозиційного «Національного руху».

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Він порівнює цей прийом з «каруселями» - прийом, який Україні використовувався проросійським Віктором Януковичем – коли група людей їздила від дільниці до дільниці і голосувала багато разів, порушуючи головний принцип виборів – одна людина – один голос. Джапарідзе є серед обраних за результатами виборів представників опозиції.

«Але я не буду депутатом, ми не визнаємо таких результатів. Вони вкрали наш вибір», - каже Джапарідзе.

Масштаб фальсифікацій вразив навіть тих, хто бачив реалії пост-радянських виборах в кількох країнах.

«Виглядає, як якась російська спецоперація. З того, що ми знаємо, у державних службовців вимагали здати ID-картки, ще кілька тисяч посвідчень терміново надрукували, але не роздали власникам. Ми можемо уявити, як ці картки проголосували. Це по суті не вибори, а захоплення влади. Навряд чи хтось з адекватних людей може визнати таке», - каже Надім Хмаладзе, грузинський громадський діяч та ветеран російсько-української війни.

На загал, опитані грузинські спостерігачі вказують на схожість фальсифікацій, які використовували проросійські сили в Україні у 2004-2010 роках та зараз у Грузії. Крім «тітушок» (найманих бандитів, які здійснюють тиск на людей та напади на спостерігачів) та «каруселей», активно застосовується «підкуп» - тобто, роздача грошей бідним людям за те, що вони віддадуть голос за того, за кого потрібно.

«Підкуп-напевно, найпоширеніший метод. Людям роздавали певні суми за голос. Поблизу дільниць були люди, зі списками, в яких були вказані особисті номери та адреси людей, які повинні були прийти і проголосувати за правлячу партію. Також були випадки, коли у виборців забирали посвідчення особи, щоб проголосувати замість них. Примітно, що правляча партія програла у всьому Тбілісі і за кордоном. Тобто в місцях, де вони не здатні чинити сильний тиск на виборців, використовувати адміністративний ресурс, або ж де людей не можна спокусити підкупом. Більшість порушень відбувалися, як правило в регіонах. Де живе найбільш вразлива частина населення», - каже Хасаія.

Співрозмовники Kyiv Post кажуть, що підкуп людей здійснювали сумами від 100 ларі ($30) до 300 ларі ($100). Наприклад, в регіоні Самегрело видавали від 150 до 300 ларі.

«Це зручно, бо ніхто не піде жалітися в правоохоронні органи, чи міжнародним спостерігачам, не погодиться говорити про це з відкритим обличчям в медіа, адже людина, яка на це погодилась, фактично стає співучасником злочину», - каже нам один з представників поліції Грузії.

Наслідки фальсифікацій на виборах у Грузії

Наслідки фальсифікованих виборів можуть бути важкими не лише для Грузії, всередині якої посилюється російський вплив. Так, нещодавно виявилося, що всі комп’ютерні системи уряду Грузії були під контролем російських хакерів. Політика грузинського уряду робить країну все більш залежною від РФ, підставляє як Грузію, так і бізнеси даної країни під можливий удар санкцій за допомогу російським підсанкційним контрагентам, а системне обмеження прав і свобод громадян та переслідування політичних опонентів може заблокувати євроінтеграцію країни, і тим самим посилить її залежність від РФ. Валерій Залужний, генерал ЗСУ та посол України у Великій Британії, у своїй нещодавній доповіді прямо називав Грузію країною, яка, як і Білорусь, втрачає суверенітет. Саме в цьому вбачають ризики наші співрозмовники.

«Ми маємо владу в країні не грузинської, а де-факто російської партії. Вони хочуть повністю розвернути євроінтеграційний шлях країни і переорієнтувати її на російський напрям. Ми можемо перетворитись на ще одну Північну Корею або Білорусь, якщо це не зупинити. Ми сподіваємося, що наші міжнародні партнери також цих виборів не визнають», - каже Джапарідзе.

Питання невизнання наразі не стоїть, але і визнавати вибори в ЄС – не поспішають. Так, в заяві Єврокомісії, яка була опублікована 28 жовтня, було сказано про те, що масові порушення підривають довіру до виборчого процесу.

«Ми закликаємо Центральну виборчу комісію Грузії та інші відповідні органи виконати свій обов’язок щодо швидкого, прозорого та незалежного розслідування та винесення вироків щодо порушень на виборах та звинувачень у них. Ці порушення мають бути виявлені та усунені. Це необхідний крок для відновлення довіри до виборчого процесу», — йдеться в заяві.

Ризик перетворення країни на російського сателіта може змінити диспозиції на Кавказі, кажуть наші співрозмовники у Грузії. Вони вважають, що вплив Росії може вплинути на позицію Азербайджану, а також призведе до посилення тиску на Вірменію, яка наразі намагається послабити російський вплив всередині країни.

Втім, навіть для України та Європи такі вибори мають значення. Як зазначила заступниця народний депутат України Юлія Клименко в розмові з Інтерфакс-Україна, частина громадян Молдови та Грузії, надивившись на криваву війну в Україні та на нерішучість НАТО і ЄС, обирають курс в бік Росії. Клименко також зазначила, що результати виборів у Грузії - це гарний урок для України та її майбутніх виборів.

"Ми повинні вже зараз готуватися до масованої дезінформації та потоку брудних грошей Росії для купівлі голосів і політичних маніпуляцій. РФ зробить усе, щоб політично дестабілізувати Україну й поставити своїх політичних маріонеток, бо не може виграти на полі бою",- наголосила Клименко.

Тими часом наші співрозмовники серед представників грузинської опозиції кажуть, що акції протесту можуть поновитися. Наразі опозиція збирає докази масових фальсифікацій виборів.