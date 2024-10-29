США та Європа мають "мало варіантів для реакцій" на відправлення військ Північної Кореї до Росії для війни проти України без ще більшої ескалації, пише Bloomberg.

Як західні партнери України можуть відреагувати на відправлення військових КНДР у Росію

Можлива відповідь партнерів на дії Росії та КНДР може розколоти США та Європу, оскільки вони мають вирішити, чи відповідати ескалацією на ескалацію від Північної Кореї.

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Південна Корея, яка до цього не відправляла зброю в Україну, розглядає можливість зняття заборони, сказав високопоставлений південнокорейський чиновник.

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"Якби частину величезних запасів артилерійських снарядів Сеула почали спрямовувати напряму до Києва, разом із постачаннями Пхеньяну в Росію це означало б, що у війну вступили дві найбільші у світі артилерійські сили", − Bloomberg.

США могли б зняти обмеження на далекобійні удари України по Росії західною зброєю, але тоді адміністрації президента Джо Байдена довелося б "переосмислити червоні лінії".

Більше по темі Війська КНДР можуть піти у наступ на Курщині вже найближчими днями В Україні випустили розмовник для ЗСУ, щоб вони могли звертатися до північнокорейських солдатів.

"Москва і Пхеньян уже перебувають під жорсткими санкціями, а запаси зброї союзників виснажені. Це залишає мало способів, якими США і Європа можуть відповісти на участь Північної Кореї, не загострюючи конфлікт ще більше", − наголосили журналісти.

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А неназваний чиновник додав, що союзники України мали б зробити більше після того, як КНДР почала допомагати Росії постачаннями ракет.

Війська КНДР в Україні − що треба знати

Незабаром північнокорейські війська можуть піти у наступ в Курській області.

Росіяни перевозять на фронт північнокорейських військових у вантажівках з цивільними номерами, розповідав російський офіцер колезі у новій підслуханій розмові.

Північна Корея стала учасником російсько-української війни, надаючи Росії персонал разом зі зброєю та обладнанням, оскільки та зіткнулася з важкими втратами, повідомляли джерела Kyiv Post у ГУР.

Український проєкт "Хочу жити", який створило ГУР, вже закликав солдатів Північної Кореї, відправлених воювати проти України, здаватися і уникати участі в бойових операціях.