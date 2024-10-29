Служба безпеки України повідомила про затримання в Харківській області Головного розвідувального управління Росії.

Він готував координати для ударів по підрозділах ЗСУ, які захищають Вовчанськ.

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СБУ затримала агента ГРУ, який допомагав росіянам бити по Вовчанську

З початком боїв за Вовчанськ йому доручили вказівку залишатися в місті попри цілодобові обстріли та обов’язкову евакуацію цивільного населення.

Згодом він регулярно обходив місцевість, де приховано фіксував локації ЗСУ. Найбільше його цікавили розташування укріпрайонів, вогневих позицій, ремонтних баз та складів з боєприпасами ЗСУ.

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Після цього агент "звітував" російському куратору про отримані дані.

Росіяни використовували цю інформацію для підготовки ударів по Силах оборони.

Контррозвідники встановили місцеперебування агента та затримали його на території Чугуївського району, коли він вирішив переховуватися та виїхав з міста до своєї матері.

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Яке покарання загрожує агенту ГРУ, який допомагав росіянам бити по Вовчанську

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ схопила агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони на Покровському напрямку

Служба безпеки України повідомляла про затримання агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який шпигував за локаціями ЗСУ на Покровському напрямку.

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Завданням агента було виявлення локацій українських піхотинців та артилерії, які тримають оборону під райцентром.

Для пошуку координат зловмисник об’їжджав райцентр та прилеглі населені пункти під виглядом доставок гуманітарної допомоги місцевим жителям.