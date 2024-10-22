Служба безпеки України викрила керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської облради на корупційних схемах для ухилянтів.
СБУ знайшла в керівниці Миколаївської обласної МСЕК понад 450 тис. доларів
Під час обшуків у неї виявили понад 450 тис. доларів і колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами, а також російський паспорт її сина.
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Він оформив громадянство Росії в генконсульстві Росії в Одесі ще до початку повномасштабної війни.
Для переховування нелегальних доходів посадовиця оформила на свого сина три незадекларовані квартири.
СБУ схопила ще одного агента ФСБ, який готував удари по Кіровоградщині
Протягом 2015-2023 років вона зазначала у деклараціях винятково офіційні прибутки на загальну суму понад 2 млн гривень.
У 2023 році зловмисниця оформила собі та синові другу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг і соцвиплат.
Наразі вирішується питання повідомлення чиновниці про підозру.
Правоохоронці затримали керівницю МСЕК з Хмельниччини
ДБР повідомило про підозру в незаконному збагаченні керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК.
Керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина викрили на масштабному незаконному збагаченні. Син посадовиці займає керівну посаду у Пенсійному фонді у Хмельницькій області.
Під час обшуків у посадовців знайшли майже 6 мільйонів доларів у різних валютах.