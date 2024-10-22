Служба безпеки України викрила керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської облради на корупційних схемах для ухилянтів.

СБУ знайшла в керівниці Миколаївської обласної МСЕК понад 450 тис. доларів

Під час обшуків у неї виявили понад 450 тис. доларів і колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами, а також російський паспорт її сина.

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Фото: Служба безпеки України

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Він оформив громадянство Росії в генконсульстві Росії в Одесі ще до початку повномасштабної війни.

Для переховування нелегальних доходів посадовиця оформила на свого сина три незадекларовані квартири.

Фото: Служба безпеки України

Більше по темі СБУ схопила ще одного агента ФСБ, який готував удари по Кіровоградщині Ним виявився 34-річний місцевий, який надавав росіянам локації та маршрути руху Сил оборони.

Протягом 2015-2023 років вона зазначала у деклараціях винятково офіційні прибутки на загальну суму понад 2 млн гривень.

У 2023 році зловмисниця оформила собі та синові другу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг і соцвиплат.

Наразі вирішується питання повідомлення чиновниці про підозру.

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Правоохоронці затримали керівницю МСЕК з Хмельниччини

ДБР повідомило про підозру в незаконному збагаченні керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК.

Керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина викрили на масштабному незаконному збагаченні. Син посадовиці займає керівну посаду у Пенсійному фонді у Хмельницькій області.

Під час обшуків у посадовців знайшли майже 6 мільйонів доларів у різних валютах.