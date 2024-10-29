Китай стримано підтримав результати парламентських виборів у Грузії, повідомив Укрінформ, цитуючи заяву речника МЗС КНР Ліня Цзяня.

Реакція Китаю на результати виборів у Грузії − подробиці

"Китай поважає вибір грузинського народу і щиро бажає Грузії стабільності та процвітання", − наголосив Лінь.

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Водночас він утримався від привітань на адресу партії влади "Грузинська мрія", яка за попередніми даними Центральної виборчої комісії Грузії здобула понад 54% місць у законодавчому органі країни.

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"Китай готовий працювати з усіма сторонами для сприяння безперервному розвитку китайсько-грузинських відносин", − пояснив дипломат.

Китай і Грузія наприкінці липня минулого року оголосили про підвищення двосторонніх відносин до рівня стратегічного партнерства. Тбілісі у вересні того ж року скасував візовий режим для громадян КНР, а Пекін зробив такий же крок у лютому цього року, і від травня громадянам Грузії не потрібні візи для поїздок до Китаю.

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Парламентські вибори у Грузії – що відомо

Канада перегляне відносини з урядом Грузії, а Швеція припиняє співробітництво з країною.

Президента Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнати результати парламентських виборів у країні 26 жовтня.

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Парламентські вибори у Грузії були затьмарені глибокою поляризацією, а також вкрай суперечливою передвиборчою риторикою та численними повідомленнями про тиск на виборців.

Уряд Грузії затвердять, попри відмову опозиції визнавати результати парламентських виборів. Про це заявляв прем’єр країни Іраклій Кобахідзе.

За різними опитуваннями, на парламентських виборах у Грузії перемагають опозиція й правляча партія "Грузинська мрія".