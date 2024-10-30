Служба безпеки України затримала чотирьох агентів російських спецслужб, які коригували ворожі удари по Донеччині та намагалися розвідати й надати Росії координати бойових позицій ЗСУ на Лиманському, Краматорському та Слов’янському напрямках.

СБУ викрила російських агентів, які наводили КАБи на ЗСУ на Донеччині

Четверо фігурантів діяли окремо один від одного та виконували завдання різних російських кураторів.

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Серед затриманих – двоє зрадників з Лимана та Слов’янська. За вказівкою ворожої спецслужби вони стежили за локаціями артилерії ЗСУ.

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У разі виявлення цілей інформаторами росіяни планували провести дорозвідку за допомогою дронів, а потім атакувати КАБами.

Ще одним агентом виявився мешканець Краматорська, який коригував повітряні удари по військових шпиталях, де лікування поранених оборонців України.

Інший зрадник працював на Головне розвідувальне управління Росії (ГРУ). Для нього фігурант встановлював координати мостів, які використовують для переправлення бронетехніки ЗСУ на східний фронт.

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Яке покарання загрожує російським агентам, які наводили КАБи на ЗСУ на Донеччині

Слідчі повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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