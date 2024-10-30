Росія вже перекинула кілька тисяч північнокорейських військових до Курської області, повідомив речник Міністерства оборони США Пет Райдер.

Війська КНДР у Курській області − подробиці

За словами Райдера, КНДР відправила близько 10 тис. військових для тренувань на сході Росії.

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"Частина цих солдатів вже була перекинута ближче до України через російську Курську область біля українського кордону. Приблизно пара тисяч. Також менша їхня кількість вже присутня в Курському регіоні". пояснив речник Пентагону.

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Наразі США продовжують консультуватися з партнерами України щодо участі військ Північної Кореї.

Брифінг із Петом Райдером − відео

Повне відео брифінгу з речником Міністерства оборони США Петом Райдером можна переглянути тут: