Чинний президент США Джо Байден назвав "сміттям" поплічників і прихильників кандидата в президенти країни від Республіканців Дональда Трампа, пише NBC News.

Як Байден назвав прихильників Дональда Трампа − подробиці

27 жовтня Трамп на мітингу в Нью-Йорку зробив низку антиіммігрантських заяв, а його союзники підтримали його, висловивши своєю чергою вульгарні та расистські наративи.

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На заході комік Тоні Хінчкліфф назвав Пуерто-Ріко "плавучим островом сміття".

А під час відеодзвінка для латиноамериканських виборців Байден захистив громаду Пуерто-Ріко та розкритикував прихильників Трампа.

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"Вони добрі, порядні, почесні люди. Єдине сміття, яке я бачу там, це його прихильники. Його демонізація латиноамериканців є безсовісною, і це не по-американськи. Це абсолютно суперечить усьому, що ми робили", − наголосив Байден.

Згодом Білий дім спробував спростувати цю інформацію, розсилаючи стенограму розмови в спробі показати, що Байден не казав, що прихильники Трампа були "сміттям", а нібито "назвав риторику на мітингу в Медісон Сквер Гарден сміттям".

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Її остання промова відбулася на найбільшому мітингу за весь час кампанії.

Президентській вибори у США − що треба знати

Міністерство юстиції США попередило політичний комітет America PAC Ілона Маска про те, що його лотерея може порушувати федеральний закон.

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З липня Ілон Маск особисто вніс щонайменше 75 млн доларів США у комітет PAC America, який підтримує кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа.

Трамп запросить гендиректора Tesla і SpaceX Ілона Маска у свій кабінет міністрів або запропонує йому роль радника, якщо стане президентом США.

Кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс заявляла, що російський президент Владімір Путін "сидітиме в Києві".

У США надають перевагу експрезиденту США Дональду Трампу перед віцепрезиденткою Камалою Гарріс у питанні щодо того, хто краще врегулює війну в Україні.

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Кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс назвала відмову кандидата від республіканців Дональда Трампа вийти на повторні дебати з нею "слабким ходом".

Трамп і Гарріс зустрілися на дебатах 10 вересня. Відразу після них Трамп заявляв, що до виборів президента США 2024, призначених на 5 листопада, більше не буде дебатувати з Гарріс.

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