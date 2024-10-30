Чинний президент США Джо Байден назвав "сміттям" поплічників і прихильників кандидата в президенти країни від Республіканців Дональда Трампа, пише NBC News.

Як Байден назвав прихильників Дональда Трампа − подробиці

27 жовтня Трамп на мітингу в Нью-Йорку зробив низку антиіммігрантських заяв, а його союзники підтримали його, висловивши своєю чергою вульгарні та расистські наративи.

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На заході комік Тоні Хінчкліфф назвав Пуерто-Ріко "плавучим островом сміття".

А під час відеодзвінка для латиноамериканських виборців Байден захистив громаду Пуерто-Ріко та розкритикував прихильників Трампа.

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"Вони добрі, порядні, почесні люди. Єдине сміття, яке я бачу там, це його прихильники. Його демонізація латиноамериканців є безсовісною, і це не по-американськи. Це абсолютно суперечить усьому, що ми робили", − наголосив Байден.

Згодом Білий дім спробував спростувати цю інформацію, розсилаючи стенограму розмови в спробі показати, що Байден не казав, що прихильники Трампа були "сміттям", а нібито "назвав риторику на мітингу в Медісон Сквер Гарден сміттям".

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