Служба безпеки України повідомила про затримання трьох поплічників Федеральної служби безпеки Росії, які готували диверсії на об’єктах Укрзалізниці в Одеській та Харківській областях.

СБУ та Нацполіція затримала поплічників ФСБ, які готували диверсії на Укрзалізниці

Затримані пішли на злочини, бо шукали швидкий заробіток у Телеграм-каналах.

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На Одещині нейтралізували угруповання, яке спалило три релейні шафи Укрзалізниці та готувало сходження потяга.

Для втілення задуму зловмисники планували встановити на колії гальмівний стопор, який вони придбали через інтернет.

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Фото: Служба безпеки України

СБУ запобігла диверсії та затримали двох поплічників, коли ті готувалися заблокувати залізничні рейки.

Фото: Служба безпеки України

Більше по темі Росіяни вночі обстріляли кілька українських міст: є жертви Під ворожий удар потрапили Київ, Харків, а також Кривий Ріг.

На Харківщині затримали 17-річного жителя Лозівського району, який знищив релейну шафу залізничного сполучення та готувався до нового підпалу.

Яке покарання загрожує поплічникам ФСБ, які готували диверсії на Укрзалізниці

Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

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Дії фігурантів з Одеси додатково кваліфікували за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена організованою злочинною групою в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ викрила агента ГРУ, який допомагав росіянам бити по Вовчанську

Служба безпеки України повідомляла про затримання в Харківській області Головного розвідувального управління Росії.

Він готував координати для ударів по підрозділах ЗСУ, які захищають Вовчанськ.

З початком боїв за Вовчанськ йому доручили вказівку залишатися в місті попри цілодобові обстріли та обов’язкову евакуацію цивільного населення.

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Згодом він регулярно обходив місцевість, де приховано фіксував локації ЗСУ. Найбільше його цікавили розташування укріпрайонів, вогневих позицій, ремонтних баз та складів з боєприпасами ЗСУ.