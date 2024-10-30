Служба безпеки України затримала у Харкові 72-річного вченого, який працював на військово-промисловий комплекс Росії, повідомляє пресцентр СБУ.

Вчений з Харкова допомагав РФ виробляти дрони - подробиці

На замовлення росіян вчений-механік розробляв креслення для удосконалення дронів-камікадзе типу Shahed, зокрема працював над модернізацією двигунів і катапультних установок.

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Він дистанційно передавав розробки своєму знайомому, генеральному директору одного із російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників.

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Це підприємство з 2023 року тісно співпрацює із компанією РФ, що займається виробництвом ударних дронів типу Shahed, які росіяни маркують під назвою "Герань-2".

Для комунікації з російськими спільниками харків’янин використовував електронну пошту та месенджер.

Цю співпрацю він маскував як підготовку наукових праць у галузі БПЛА.

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Вони палили релейні шафи та намагалися пустити під укіс рухомий склад стратегічно важливого напрямку залізничного сполучення.

Вчений залучив до проєктних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік з Харківської області до Росії.

Там він влаштувався до технологічного університету у Москві, в якому займається розробкою дронів для Збройних сил РФ.

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Контррозвідники СБУ затримали харківського науковця за місцем проживання.

Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон і флеш-носії із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, планується заочно повідомити про підозру спільнику фігуранта.

СБУ викрила агента ГРУ, який допомагав росіянам бити по Вовчанську

Служба безпеки України повідомляла про затримання в Харківській області Головного розвідувального управління Росії.

Він готував координати для ударів по підрозділах ЗСУ, які захищають Вовчанськ.

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З початком боїв за Вовчанськ йому доручили вказівку залишатися в місті попри цілодобові обстріли та обов’язкову евакуацію цивільного населення.

Згодом він регулярно обходив місцевість, де приховано фіксував локації ЗСУ. Найбільше його цікавили розташування укріпрайонів, вогневих позицій, ремонтних баз та складів з боєприпасами ЗСУ.

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