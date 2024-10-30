Служба безпеки України затримала у Харкові 72-річного вченого, який працював на військово-промисловий комплекс Росії, повідомляє пресцентр СБУ.

Вчений з Харкова допомагав РФ виробляти дрони - подробиці

На замовлення росіян вчений-механік розробляв креслення для удосконалення дронів-камікадзе типу Shahed, зокрема працював над модернізацією двигунів і катапультних установок.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Він дистанційно передавав розробки своєму знайомому, генеральному директору одного із російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників.

Advertisement

Це підприємство з 2023 року тісно співпрацює із компанією РФ, що займається виробництвом ударних дронів типу Shahed, які росіяни маркують під назвою "Герань-2".

Для комунікації з російськими спільниками харків’янин використовував електронну пошту та месенджер.

Цю співпрацю він маскував як підготовку наукових праць у галузі БПЛА.