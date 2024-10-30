Служба безпеки України затримала у Харкові 72-річного вченого, який працював на військово-промисловий комплекс Росії, повідомляє пресцентр СБУ.
Вчений з Харкова допомагав РФ виробляти дрони - подробиці
На замовлення росіян вчений-механік розробляв креслення для удосконалення дронів-камікадзе типу Shahed, зокрема працював над модернізацією двигунів і катапультних установок.
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Він дистанційно передавав розробки своєму знайомому, генеральному директору одного із російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників.
Це підприємство з 2023 року тісно співпрацює із компанією РФ, що займається виробництвом ударних дронів типу Shahed, які росіяни маркують під назвою "Герань-2".
Для комунікації з російськими спільниками харків’янин використовував електронну пошту та месенджер.
Цю співпрацю він маскував як підготовку наукових праць у галузі БПЛА.
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Вчений залучив до проєктних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік з Харківської області до Росії.
Там він влаштувався до технологічного університету у Москві, в якому займається розробкою дронів для Збройних сил РФ.
Контррозвідники СБУ затримали харківського науковця за місцем проживання.
Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон і флеш-носії із доказами підривної діяльності на користь РФ.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Крім того, планується заочно повідомити про підозру спільнику фігуранта.
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Служба безпеки України повідомляла про затримання в Харківській області Головного розвідувального управління Росії.
Він готував координати для ударів по підрозділах ЗСУ, які захищають Вовчанськ.
З початком боїв за Вовчанськ йому доручили вказівку залишатися в місті попри цілодобові обстріли та обов’язкову евакуацію цивільного населення.
Згодом він регулярно обходив місцевість, де приховано фіксував локації ЗСУ. Найбільше його цікавили розташування укріпрайонів, вогневих позицій, ремонтних баз та складів з боєприпасами ЗСУ.