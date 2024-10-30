Російське хакерське угруповання Midnight Blizzard причетне до фішингових атак на тисячі представників американських урядових та оборонних структур, пише Bloomberg, посилаючися на заяву компанії Microsoft.

Фішингова атака Midnight Blizzard на американських чиновників − подробиці

Microsoft зауважила, що з 22 жовтня хакери надсилали спірфішингові електронні листи тисячам людей у понад 100 організаціях.

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Іноді фігуранти видавали себе за працівників компанії Microsoft.

Спірфішинг (цільовий фішинг) – це підвид виманювання даних, який націлений на вужче коло людей та передбачає розсилання спеціальних листів, що містять посилання на вебсайти, за допомогою яких можна викрасти персональну інформацію.

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Поки не відомо, скільки з цих атак були успішними.

Microsoft додала, що атаки здійснювала хакерська група Midnight Blizzard, яку уряди США та Великої Британії пов'язують із службою зовнішньої розвідки Росії.

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