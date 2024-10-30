Президент України Володимир Зеленський заявив, що запит України на ракети Tomahawk був однією з секретних частин Плану перемоги.

Однак "злив" цієї інформації у медіа означає те, що між партнерами немає нічого конфіденційного, зазначив Зеленський під час інтерв'ю представникам ЗМІ країн Північної Європи.

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Україна робила запит на ракети Tomahawk

"Коли багато країн почали підтримувати план перемоги, ви бачите, що зараз відбувається в медіа, - вони сказали, що Україна хоче чи хотіла отримати багато ракет, як-от Tomahawk тощо", - заявив він.

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Президент України зазначив, що питання про Tomahawk було конфіденційною частиною перемовин між Україною та Сполученими Штатами Америки (США).

"Як розуміти ці повідомлення? Отже, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного", - додав Зеленський.

Характеристика ракети Tomahawk

Tomahawk - це серія іспано-американських дозвукових крилатих ракет виробництва компанії Raytheon.

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Ракета здатна діяти на стратегічному та тактичному рівнях, має великий радіус дії та може здійснювати політ на вкрай низькій висоті, ефективно оминаючи рельєф місцевості.

План перемоги України - що відомо

5 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував, що планує представити план перемоги на засіданні у форматі «Рамштайн».

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«Представимо План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Рішучість партнерів і посилення України - те, що здатне зупинити російську агресію», - написав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що надійний мир в Україні можливий виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями.

«Саме так, як передбачено Формулою миру. Україні потрібен мир – справжній, справедливий, - гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях. І тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно обʼєднані», - зазначив він.

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В Офісі президента обіцяють, що розкриють українцям план перемоги, але частково. Адже він містить пункти, про які ворог не повинен знати.

Раніше Володимир Зеленський представив свій план американському президенту Джо Байдену, експрезиденту Дональду Трампу та віцепрезидентці США Камалі Гарріс.