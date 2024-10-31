Служба безпеки України затримала в Чернівецькій області агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації та його поплічника, які шпигували за ЗСУ та намагалися перешкоджати мобілізації у західному регіоні України.

СБУ затримала двох агентів ФСБ, які шпигували за потягами з військовою технікою

Оперативники встановили, що 41-річного місцевого жителя, у минулому члена забороненої компартії України, помітила російська спецслужба ще у 2015 році. Після повномасштабного вторгнення його завербували та доручили сформувати власну агентурну мережу на Буковині.

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Він поширював прокремлівські наративи, заперечував легітимність державної влади в Україні та намагався створювати альтернативні органи місцевого самоврядування.

Фігурант агітував місцевих чоловіків призовного віку ховатися від ТЦК та шпигував за маршрутами переміщення рухомих складів ЗСУ.

Більше по темі СБУ викрила чотирьох російських агентів, які наводили КАБи на ЗСУ на Донеччині Ними виявилися місцеві жителі, які були ідейними прихильниками Кремля або шукали заробітків у Телеграм-каналах.

Фото: Служба безпеки України

Для виконання завдання агент залучив 35-річного місцевого безробітного, якого він нібито міг приховати від призову.

Яке покарання чекає на агентів ФСБ, які шпигували за потягами з військовою технікою

Слідчі повідомили агенту ФСБ про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), а його поплічнику – за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ) Кримінального кодексу України.

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Обидва зловмисники перебувають під вартою.

В Україні викрили ще 12 осіб, які намагалися зірвати мобілізацію

Служба безпеки Україна затримала 12 адміністраторів та дописувачів Вайбер і Телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації Збройних сил України.

На Прикарпатті заблокували діяльність одразу 10 мешканців Івано-Франківської області, які керували анонімними групами для ухилянтів у Вайбері.

Там вони поширювали локації мобільних блокпостів Збройних Сил та правоохоронців.