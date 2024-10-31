Україна працює над планом з трьох пунктів, який нададуть під час другого саміту миру, повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров у ефірі телемарафону "Єдині новини".

План України з трьох пунктів − подробиці

"Підготовка до другого саміту миру − це тема для окремої розмови. Так, Україна готує план, щоб презентувати за підсумками першого саміту миру, готує план із трьох пунктів, щоб презентувати його на другому саміті миру", − наголосив прессекретар.

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За його словами, Україна наразі співпрацює з країнами Глобального півдня, аби заручитися підтримкою.

Никифоров не зазначив, що міститимуть ці три пункти.

Зеленський допускає проведення другого Саміту миру в Індії

Президент України Володимир Зеленський раніше розповів про те, що другий Саміт миру насправді може відбутися в будь-якій важливій країні, зокрема в Індії.

Україна очікувала, що в Глобальному саміті миру візьмуть участь лідери країн з усіх континентів, крім Росії. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголошував, що Росія не братиме участі в Глобальному саміті миру, і це була принципова позиція України.

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5 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував, що планує представити план перемоги на засіданні у форматі «Рамштайн».