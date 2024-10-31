Сьогодні, 31 жовтня, указом №745/2024 Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора.
Зеленський звільнив Костіна з посади генпрокурора − подробиці
"Звільнити Костіна Андрія Євгеновича з посади генерального прокурора", – зазначається в документі.
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Костіна призначив український парламент на пост генпрокурора України 26 липня 2022 року.
До цього він був народним депутатом дев'ятого скликання і головою Комітету Верховної Ради з питань правової політики.
Звільнення Андрія Костіна − що відомо
29 жовтня Верховна Рада звільнила Андрія Костіна з посади Генерального прокурора України.
Відставку Костіна підтримали 255 народних депутатів України.
22 жовтня Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що йде у відставку.
Рішення ухвалили на тлі скандалів, пов'язаних зі зловживаннями у сфері оформлення інвалідності прокурорам.
Україна спроможна захопити Курську АЕС, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський раніше скликав засідання Ради нацбезпеки і оборони через ситуації з Медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК).
22 жовтня Служба безпеки України викрила керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської облради на корупційних схемах для ухилянтів.