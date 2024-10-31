Сьогодні, 31 жовтня, указом №745/2024 Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора.

Зеленський звільнив Костіна з посади генпрокурора − подробиці

"Звільнити Костіна Андрія Євгеновича з посади генерального прокурора", – зазначається в документі.

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Костіна призначив український парламент на пост генпрокурора України 26 липня 2022 року.

До цього він був народним депутатом дев'ятого скликання і головою Комітету Верховної Ради з питань правової політики.

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Звільнення Андрія Костіна − що відомо

29 жовтня Верховна Рада звільнила Андрія Костіна з посади Генерального прокурора України.

Відставку Костіна підтримали 255 народних депутатів України.

22 жовтня Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що йде у відставку.

Рішення ухвалили на тлі скандалів, пов'язаних зі зловживаннями у сфері оформлення інвалідності прокурорам.

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