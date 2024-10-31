З версією американського журналу Time, український застосунок Дія став одним із найкращих винаходів світу, повідомив віцепрем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Дію визнали одним із найкращих винаходів світу − подробиці
Щороку американське видання Time обирає 200 винаходів, які допомагають змінювати світ.
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"Це круте визнання нашого продукту. Цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а тепер у рейтингу − наша українська Дія", − зауважив Федоров.
Міністр наголосив, що Дія потрапила до Time Best Inventions 2024 у категорії Застосунки та програмне забезпечення.
Дія отримала нагороду за опцію "Шлюб онлайн".
"Вдячний команді, яка працює 24/7, щоб досягати таких результатів, і, звісно, користувачам. Ви — драйвери трансформації, підтримуєте наші ідеї, користуєтесь послугами, робите про них меми, показуєте Дію іноземцям…" − додав Федоров.
У Дії офіційно запрацював сервіс онлайн-одруження
З 9 вересня українці можуть укласти шлюб онлайн через застосунок "Дія". Весь процес реєстрації шлюбу проходить у застосунку − від подання заяви до одруження.
Щоб скористатися послугою:
- зайдіть у Сервіси − "Шлюб онлайн".
- виберіть "Зробити пропозицію" та надішліть сповіщення половинці на зручний месенджер.
- кохана людина отримає його та має відповісти протягом 14 днів.
- після згоди надайте свої дані для заяви протягом 12 годин.
- система запропонує вільні дати − найближчі для церемонії будуть за 5 днів.
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