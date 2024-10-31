З версією американського журналу Time, український застосунок Дія став одним із найкращих винаходів світу, повідомив віцепрем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дію визнали одним із найкращих винаходів світу − подробиці

Щороку американське видання Time обирає 200 винаходів, які допомагають змінювати світ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Це круте визнання нашого продукту. Цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а тепер у рейтингу − наша українська Дія", − зауважив Федоров.

Advertisement

Міністр наголосив, що Дія потрапила до Time Best Inventions 2024 у категорії Застосунки та програмне забезпечення.

Дія отримала нагороду за опцію "Шлюб онлайн".

"Вдячний команді, яка працює 24/7, щоб досягати таких результатів, і, звісно, користувачам. Ви — драйвери трансформації, підтримуєте наші ідеї, користуєтесь послугами, робите про них меми, показуєте Дію іноземцям…" − додав Федоров.

У Дії офіційно запрацював сервіс онлайн-одруження

З 9 вересня українці можуть укласти шлюб онлайн через застосунок "Дія". Весь процес реєстрації шлюбу проходить у застосунку − від подання заяви до одруження.

Щоб скористатися послугою:

  • зайдіть у Сервіси − "Шлюб онлайн".
  • виберіть "Зробити пропозицію" та надішліть сповіщення половинці на зручний месенджер. 
  • кохана людина отримає його та має відповісти протягом 14 днів.
  • після згоди надайте свої дані для заяви протягом 12 годин. 
  • система запропонує вільні дати − найближчі для церемонії будуть за 5 днів.

2 вересня офіційно стартувала програма "Національний кешбек", яка дасть змогу громадянам повертати 10% від вартості покупок вітчизняних товарів.

Advertisement

Читайте у матеріалі Kyiv Post як активувати "Національний кешбек" у своєму банку.

Київ Пост
Київ Пост
Спонсорований контент
" Попередній Британія щорічно виділятиме майже 4 млрд доларів на допомогу Україні
Далі » Україна та Угорщина готують двосторонній документ