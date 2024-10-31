З версією американського журналу Time, український застосунок Дія став одним із найкращих винаходів світу, повідомив віцепрем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дію визнали одним із найкращих винаходів світу − подробиці

Щороку американське видання Time обирає 200 винаходів, які допомагають змінювати світ.

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"Це круте визнання нашого продукту. Цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а тепер у рейтингу − наша українська Дія", − зауважив Федоров.

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Міністр наголосив, що Дія потрапила до Time Best Inventions 2024 у категорії Застосунки та програмне забезпечення.

Дія отримала нагороду за опцію "Шлюб онлайн".

"Вдячний команді, яка працює 24/7, щоб досягати таких результатів, і, звісно, користувачам. Ви — драйвери трансформації, підтримуєте наші ідеї, користуєтесь послугами, робите про них меми, показуєте Дію іноземцям…" − додав Федоров.

У Дії офіційно запрацював сервіс онлайн-одруження

З 9 вересня українці можуть укласти шлюб онлайн через застосунок "Дія". Весь процес реєстрації шлюбу проходить у застосунку − від подання заяви до одруження.

Щоб скористатися послугою:

зайдіть у Сервіси − "Шлюб онлайн".

виберіть "Зробити пропозицію" та надішліть сповіщення половинці на зручний месенджер.

кохана людина отримає його та має відповісти протягом 14 днів.

після згоди надайте свої дані для заяви протягом 12 годин.

система запропонує вільні дати − найближчі для церемонії будуть за 5 днів.

2 вересня офіційно стартувала програма "Національний кешбек", яка дасть змогу громадянам повертати 10% від вартості покупок вітчизняних товарів.

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Читайте у матеріалі Kyiv Post як активувати "Національний кешбек" у своєму банку.