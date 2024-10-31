У військовий бюджет Британії на 2025 рік буде закладуть 3,8 млрд доларів на щорічну допомогу для України, повідомляє Reuters, цитуючи міністерку фінансів Великої Британії Рейчел Рівз.

Британія щороку надаватиме кошти Україні

За словами Рівз, щорічна підтримка буде тривати "стільки, скільки потрібно".

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Додаткові витрати на оборону допоможуть Британії досягнути цілі у 2,5% ВВП, а це перевищує зобов’язання перед НАТО щодо витрат на рівні щонайменше 2%.

Рівз додала, що щорічна допомога Україні надаватиметься додатково до кредиту на 2,26 млрд фунтів стерлінгів у межах угоди країн G7 про використання заморожених російських активів.

Advertisement

Лідери G7 узгодили виділення Україні $50 млрд коштом росактивів

Лідери держав G7 дійшли згоди щодо процедури надання Україні 50 млрд доларів позики коштом заморожених російських активів.

Європейський союз, США та Велика Британія ухвалили рішення про надання Україні фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 30 жовтня: «Вирішальний помічник Росії» Єрмак зустрічається з радником з національної безпеки; Москва наступає на Селидове, під Покровськ; Канада обіцяє 5 млрд канадських доларів на кредит G7 Києву; США просять Китай тиснути на Пхеньян.

Очікується, що ЄС надасть до 35 млрд євро. Близько 20 млрд доларів виділять США. Ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів Україна має отримати від Великої Британії.