Під час нещодавнього передвиборчого заходу в Джорджії учасники мітингу визнали, що віцепрезидентка Камала Гарріс найкраща для зовнішньої політики США та для допомоги Україні.

Вперше цього року Гарріс розділила сцену з колишнім президентом Бараком Обамою, і ця комбінація допомогла привабити тисячі людей на переповнений стадіон середньої школи.

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«Я думаю, що будь-якій країні, яка потребує допомоги, потрібно допомагати», - розповіла Kyiv Post 38-річна місцева жителька Ніккі про своє бачення продовження допомоги Україні з боку США. «Жодна країна не має права втручатися, як задирака, і просто знищувати іншу країну. Так не можна робити».

Ліберали в переважній більшості, що прийшли мітинг у Кларкстоні, розповідали Kyiv Post, що вони хочуть продовжувати підтримувати Україну і вважають, що Гарріс буде набагато кращим союзником для Києва та інших міжнародних партнерів.

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Ніккі (Фото: Кеті Лівінгстон / Kyiv Post)

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«І інші країни - більші країни - які можуть допомогти і стати на захист, повинні це зробити. Це їхній обов'язок - допомагати одна одній», - додала Ніккі. «Я не кажу, що ми повинні йти туди і рятувати всіх... але ми повинні допомагати і брати участь до певної міри».

«Я думаю, що ми повинні бути в Україні: якщо не на землі, то принаймні з фінансовою та військовою підтримкою, - сказав Kyiv Post інший учасник автопробігу на ім'я Дерек, 46 років, - ми повинні поважати країну». «Всі повинні поважати суверенітет країн - Україна була суверенною країною, яка зазнала вторгнення. Ми не можемо повернутися до тих часів, коли такі речі були нормальними».

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«Спостерігати за тим, як наша політична присутність у світі погіршилася через присутність тих, хто дбає лише про себе, свою владу, его і гроші, - це мене турбує», - погоджується Донна, 55-річна вчителька англійської мови в середній школі. «Я живу за межами країни вже 20 років, багато подорожую - мені байдуже, що вони кажуть - люди у світі не можуть цього зрозуміти. І вони стурбовані».

Прихильники Камали Гарріс кажуть, що віцепрезидентка має досвід і навички, необхідні для зміцнення міжнародних альянсів Америки і протистояння іноземним ворогам.

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«Я думаю, що вона співчутлива, вона прагматична, має досвід роботи прокурором - це кандидат, який вперше в історії працював у всіх трьох гілках влади», - сказала Донна.

«Я думаю, що це багато в чому впливає на ухвалення нею рішень».

Дерек (Фото: Кеті Лівінгстон / Kyiv Post)

«Я відчуваю, що ми перебуваємо в цій країні на переломному етапі, коли люди дбають лише про себе, але є люди, здатні бачити проблеми інших і співпереживати їм», - пояснив Дерек. «Я, безумовно, належу до останніх, тому я сьогодні тут, і я думаю, що це те, що представляють Камала Гарріс і Демократична партія.

«У мене є розбіжності з Демократичною партією, але сьогодні вони не мають значення - ми продовжимо цю боротьбу пізніше, коли врятуємо демократію і переконаємося, що ця країна не перетвориться на диктатуру», - додав він.

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Ліві виборці розповіли Kyiv Post, що вони не вірять, що колишній президент Дональд Трамп здатен керувати американськими зовнішніми справами, і що вони побоюються того, що може статися, якщо він повернеться в Білий дім.

«[Трамп] насправді не розуміє, що відбувається. Тому у нього є прості відповіді на складні проблеми», - каже Дерек. «Будь-які рішення, які він прийме щодо України, не будуть засновані на розумінні тонкощів того, що там насправді відбувається. Він буде шукати легкі відповіді і легкі, звучні фрази».

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«Це для всього світу, це не тільки для США», - сказала Донна зі сльозами на очах. «Звичайно, я дбаю про себе, свою сім'ю і наше майбутнє, але я дбаю про цю країну... Ми повинні відвоювати її і повернути туди, де панує радість, надія і свобода».

Нещодавно вона їздила до Норвегії, де бачила, як київський оркестр виконував зворушливий твір, натхненний військовим досвідом диригента.

Донна (Фото: Кеті Лівінгстон / Kyiv Post)

«Ми з вами», - сказала вона українцям, які могли почути її звернення. «Ми знаємо, що ви боретеся не лише за себе і свою прекрасну країну, але й за весь світ. Ми з вами на 100%, ми не здамося - до тих пір, поки у нас є керівництво, яке продовжує підтримувати і це».