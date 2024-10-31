Росіяни в Запорізькій області готуються використати бронетехніку та активніше вести бої під прикриттям дронів, повідомляє Liga.net, цитуючи речника Сил оборони півдня Владислава Волошина.

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За його словами, застосування бронетехніки планують у районі Приютного і Левадного Запорізької області.

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На одному з полігонів на ТОТ Запоріжжя росіяни провели навчання із застосуванням бронетехніки.

Волошин додав, що росіяни готуються активніше вести бойові дії, використовуючи дрони та різні антитепловізійних плащів.

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"У сучасній війні техніка − це не панацея. Вона досить уразлива в сучасних бойових умовах, тому вона не завжди ефективна. Тим паче на півдні, де лінія бойового зіткнення фактично проходить по степовій зоні, техніку далеко видно і по ній легше відпрацьовувати дронами чи артилерією", пояснив речник Сил оборони.

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Він зауважив, що  на тимчасово окупованому півдні Росія досі використовує багі та мотоцикли для швидшого пересування між позиціями та переміщень особового складу і озброєння. 

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У жовтні російські війська хотіли активізуватися у районі населених пунктів Оріхів та Мала Токмачка на Запоріжжі. 

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