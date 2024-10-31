Військові з Північної Кореї вже присутні в Донецьку, повідомив Укрінформ, цитуючи керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Війська КНДР в Донецьку – подробиці

За його словами, ці військові поки не брали участь у війні, бо це інженерні війська. Але незабаром вони будуть застосовуватися.

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"Ці північнокорейські військові будуть у російській формі, з російськими документами, перемішані з калмиками та бурятами, спробуй доведи, що це військовий КНДР. Росіяни на це і розраховують", – наголосив Коваленко.

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Коваленко зауважив, що після "обкатки" вони будуть залучені на інших напрямках.

"10-12 тис. військових КНДР, які будуть на одному напрямку, допоможуть вивести з цього напрямку росіян і кинути їх на схід, зокрема на Харківщину. Тому не слід применшувати загрозу від військових КНДР, додав він.

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