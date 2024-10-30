На півдні України перебувають близько 200 тис. російських військових, повідомив речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Росія збирає війська на півдні України − подробиці

За словами речника, йдеться й про окупаційні війська в Криму.

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"Щодо кожного напрямку − ворог розподіляє сили відповідно до того, де нарощує зусилля, де тримає оборону", − пояснив Волошин.

Він додав, що росіяни поки не створили наступальних угруповань.

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На декількох відтинках лінії фронту Росія формує додаткові штурмові групи для ведення штурмових дій малими силами піхоти. Росіяни також збирають броньовану техніку для підтримки дій штурмових груп.

Речник зауважив, що ворог збирається посилювати штурмові дії в Левадному, залучивши броньовану техніку та, ймовірно, танки.

Військові КНДР на Курщині − що відомо

Росія вже перекинула кілька тисяч північнокорейських військових до Курської області.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з очільником Південної Кореї Юн Сук Йолем.

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Південна Корея та Польща рішуче засудили співпрацю Північної Кореї та Росії. Сеул пообіцяв "гнучко" відреагувати на появу в Україні військових з КНДР.

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Росіяни перевозять на фронт північнокорейських військових у вантажівках з цивільними номерами, розповідав російський офіцер колезі у новій підслуханій розмові.

Північна Корея стала учасником російсько-української війни, надаючи Росії персонал разом зі зброєю та обладнанням, оскільки та зіткнулася з важкими втратами, повідомляли джерела Kyiv Post у ГУР.

Український проєкт "Хочу жити", який створило ГУР, вже закликав солдатів Північної Кореї, відправлених воювати проти України, здаватися і уникати участі в бойових операціях.