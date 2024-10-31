На тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються фіксувати кожен випадок користування громадянами забороненими ними інтернет-ресурсами чи месенджерами.
Інколи для визначення такого користувача вони блокуються цілі райони, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.
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На ТОТ росіяни блокують месенджери - що відомо
«Є такі випадки, що після блокування цілих районів, де хтось зайшов у якусь соціальну мережу, вони просто арештовують всіх людей, садять до в’язниці. І серед них намагаються з’ясувати, хто заходив в інтернет, куди і яку інформацію передавали чи яку отримували», - поінформував Черняк.
За його словами, росіяни перепрограмували для стеження українське обладнання для мобільного зв’язку та інтернету на окупованих територіях.
«Коли окупанти захопили ці території, вони просто вкрали цю всю техніку й засоби, перепрограмували їх і зараз використовують як свої. Усе це відбувається для тотального контролю та прослуховування мешканців окупованих територій», - зазначив Черняк.
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Представник ГУР заявив, що серед методів дій росіян є і створення фейкових сторінок, які виконують роль приманки для громадян.
«Окупанти намагаються створювати фейкові інформаційні ресурси, фейкові акаунти, які максимально схожі на ресурси ГУР, щоб люди туди заходили, і окупаційна влада могла їх знаходити та заарештовувати», - сказав він.
Черняк закликав українських патріотів в окупації не втрачати пильності і закцентував, що кожен, хто прагне допомогти Україні, може скористатись контактами та інструкціями з безпеки, які вказані на офіційних ресурсах ГУР МОУ.
Мітинги-провокації в містах України − подробиці
24 жовтня ГУР попередило, що анонімні акаунти в Телеграмі шукають людей, згодних за гроші вийти на "мітинги" в низці міст України.
Мітинги спрямують на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема − спецслужб.
Усіх, хто згоден на це, просять знімати кадри з провокативних акцій для створення уявлення про напругу всередині України.