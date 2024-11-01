1 листопада військові США та Південної Кореї провели перші спільні військові навчання за участі ударних безпілотників.

Це сталося невдовзі після запуску Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети, повідомляє Yonhap із посиланням на Повітряні сили Південної Кореї.

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Військові навчання США та Південної Кореї - що відомо

До навчань залучили сучасний південнокорейський розвідувальний безпілотний літальний апарат RQ-4B Global Hawk та американський ударний дрон MQ-9 Reaper.

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Конкретне місце проведення цих навчань у Південній Кореї тримають у секреті.

Відомо, що навчання проходили за сценарієм удару по джерелу ворожої провокації.

Зокрема, безпілотник південнокорейського виробництва збирав дані про імітаційні цілі та ділився ними з американським дроном.

Після отримання інформації Reaper здійснив пуск авіабомби GBU-38, щоб точно вразити ціль.

За словами співрозмовника видання в армії, країне не планували оприлюднювати інформацію про ці спільні навчання, але вирішили це зробити після запуску північнокорейської міжконтинентальної балістичної ракети з метою попередження КНДР.

Південна Корея запровадила нові санкції проти КНДР за випробування балістики

31 жовтня Південна Корея посилила санкції проти Північної Кореї у відповідь на випробування Пхеньяном твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети.

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Зокрема, Сеул обмежив доступ КНДР до основних компонентів та хімічних речовин, необхідних для будівництва твердопаливних ракет.

Подробиці про санкційні обмеження проти КНДР читайте у матеріалі Kyiv Post.