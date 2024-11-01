Польща почала будівництво фортифікаційних споруд на кордоні з Росією та Білоруссю в межах проєкту "Щит Схід", повідомив очільник польського уряду Дональд Туск.

Проєкт "Щит Схід" − подробиці

"Будівництво "Щит Схід" розпочалося! Перші роботи ведуться біля кордону з Росією", − пояснив Туск.

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Польща до 2028 року в межах цього проєкту збудує на кордоні з Росією і Білоруссю 700 км укріплення.

Планується також зведення систем викриття й оповіщення, передових баз, логістичних вузлів і систем протидії безпілотникам тощо. Вартість його втілення становить 10 млрд злотих (понад 2,5 млрд доларів).

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