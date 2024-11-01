У Сімській області Служба безпеки (СБУ) затримала ексдепутата Шосткінської міськради від забороненої Партії регіонів.

Він шпигував за Силами оборони та закликав бомбардувати місто, повідомила СБУ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

На Сумщині затримали ексдепутата, який став агентом РФ

Агент Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ приховано відслідковував напрямки руху ешелонів ЗСУ та фіксував локації українських військ.

Отримані відомості він відправляв кадровому співробітнику управління ФСБ по Брянській області. Його особу та персональні дані вже встановлено Службою безпеки.

Advertisement

В агентурних «звітах», окрім надання координат, ексдепутат просив рашистів якнайшвидше завдавати ударів по місту, зокрема по будівлях ТЦК.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його за місцем проживання у Шостці.

Фігурант був дистанційно завербований у липні цього року.

Більше по темі Агентка РФ пропонувала військовим ЗСУ клінінг, щоб розвідати позиції Нею виявилася 63-річна місцева безробітна, яка перебувала на прямому зв’язку з кадровим співробітником російської спецслужби.

При обшуках у нього вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Advertisement

СБУ викрила двох агентів ФСБ, які шпигували за потягами з військовою технікою

Служба безпеки України затримала в Чернівецькій області агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації та його поплічника, які шпигували за ЗСУ та намагалися перешкоджати мобілізації у західному регіоні України.

41-річного місцевого жителя, у минулому члена забороненої компартії України, помітила російська спецслужба ще у 2015 році. Після повномасштабного вторгнення його завербували та доручили сформувати власну агентурну мережу на Буковині.

Для виконання завдання агент залучив 35-річного місцевого безробітного, якого він нібито міг приховати від призову.