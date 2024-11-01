Після того, як рятувальники обстежували затоплені автомобілі та будівлі в пошуках тіл, кількість жертв унаслідок руйнівних повеней в Іспанії перевищила 158, пише Associated Press.
Кількість загиблих через повені в Іспанії
З усіх 158 загиблих 155 − зі східної частини регіону Валенсії.
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АР визнала цю повінь найбільш смертоносною природною катастрофою в історії Іспанії.
Наслідки, нагадували руйнування від цунамі.
"Автомобілі стояли один на одному, ніби доміно, вирвані з корінням дерева, обірвані лінії електропередач та побутові речі − усе це потонуло в грязюці, що вкрила вулиці десятків містечок Валенсії, розташованої на південь від Барселони на середземноморському узбережжі", − зауважило АР.
Кількість загиблих може збільшитися через те, що багато осіб вважаються зниклими безвісти.
Масштабні повені в Іспанії − що відомо
Декілька днів тому південь та схід Іспанії охопили руйнівні повені.
Циклон, що вирував у Центральній Європі, не дійде до України
Місцева влада Пайпорти заявляв, що населений пункт "відрізаний від комунікацій" і тут можуть бути "десятки смертей".
Очільник Валенсії Карлос Масон повідомляв на пресконференції, що деякі люди залишаються ізольованими в недоступних місцях.
Станом на 31 жовтня було відомо про те, що кількість жертв унаслідок повеней перевищила 100 осіб.