Після того, як рятувальники обстежували затоплені автомобілі та будівлі в пошуках тіл, кількість жертв унаслідок руйнівних повеней в Іспанії перевищила 158, пише Associated Press.

Кількість загиблих через повені в Іспанії

З усіх 158 загиблих 155 − зі східної частини регіону Валенсії.

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АР визнала цю повінь найбільш смертоносною природною катастрофою в історії Іспанії.

Наслідки, нагадували руйнування від цунамі.

"Автомобілі стояли один на одному, ніби доміно, вирвані з корінням дерева, обірвані лінії електропередач та побутові речі − усе це потонуло в грязюці, що вкрила вулиці десятків містечок Валенсії, розташованої на південь від Барселони на середземноморському узбережжі", − зауважило АР.

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Кількість загиблих може збільшитися через те, що багато осіб вважаються зниклими безвісти.

Масштабні повені в Іспанії − що відомо

Декілька днів тому південь та схід Іспанії охопили руйнівні повені.

Місцева влада Пайпорти заявляв, що населений пункт "відрізаний від комунікацій" і тут можуть бути "десятки смертей".

Очільник Валенсії Карлос Масон повідомляв на пресконференції, що деякі люди залишаються ізольованими в недоступних місцях.

Станом на 31 жовтня було відомо про те, що кількість жертв унаслідок повеней перевищила 100 осіб.