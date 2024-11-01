Другий рік поспіль Kyiv Post братиме участь у Web Summit – глобальній виставці технологій та інновацій, яка збирає провідних мислителів з усього світу. Захід відбудеться з 11 по 14 листопада у Лісабоні, Португалія.

Минулого року команду Kyiv Post представляв головний редактор Богдан Нагайло. Цього року стерно триматиме генеральний директор Люк Шеньє, який візьме участь у двох ключових панельних дискусіях: про захист журналістів та про безпеку кіберпростору.

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Оскільки Kyiv Post є одним із небагатьох голосів, що представляють ЗМІ охопленої війною України, участь Шеньє в цих дискусіях обіцяє запропонувати ідеї, які знайдуть відгук у міжнародної аудиторії та тих, хто уважно стежить за історією України.

"Кіберзагрози фінському фронту НАТО"

Перша панельна дискусія, в якій візьме участь Шеньє, відбудеться 12 листопада. Вона буде присвячена кіберзагрозам, з якими стикається Фінляндія, ставши членом НАТО після вторгнення Росії в Україну.

Приєднавшись до Альянсу після десятиліть нейтралітету, Фінляндія стала все більше й більше потерпати від кібератак, що змусило її адаптуватися до дедалі складнішого ландшафту управління цифровими загрозами.

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Оскільки Україна вже третій рік протистоїть як кібервійні, так і повномасштабній фізичній війні, Шеньє поділиться думками про те, як Kyiv Post і українські ЗМІ стають свідками кібератак Росії на Україну та Європу - елементів сучасної війни, про які часто забувають.

"За заголовками: Боротьба за безпеку журналістів"

Інша панельна дискусія, в якій візьме участь Шеньє, відбудеться 13 листопада. Вона буде присвячена зростанню небезпек, з якими сьогодні стикаються журналісти, і це питання добре знайоме команді Kyiv Post.

Оскільки репортери в усьому світі стикаються зі зростаючими загрозами – від зон бойових дій до більш витончених форм залякування – Шеньє та його колеги по дискусії розглянуть, що потрібно для того, щоб залишатися в безпеці, зберігаючи при цьому незалежні, неупереджені репортажі, які відповідають міжнародним журналістським стандартам, навіть якщо вони розкривають неприємну правду.

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Для Kyiv Post, яка висвітлювала реалії російського вторгнення в режимі реального часу, це не абстрактні ризики.

Минулого року головний редактор Kyiv Post Богдан Нагайло був єдиним представником українських ЗМІ на цьому заході. Він провів дискусію з Володимиром Кличком, колишнім чемпіоном з боксу та представником технології "Kyiv Digital", на тему "Україна: Два роки потому".

Нагайло також виступив разом із португальським журналістом Рікардо Коста у сесії під назвою "У бій": Репортажі з передової", модератором якої виступила старший кореспондент TIME Віра Берґенґрюен.