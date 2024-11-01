Служба безпеки України затримала ще 10 проросійських агітаторів, які намагались розхитати суспільно-політичну обстановку у різних регіонах України.
Серед них – «політексперт» із медіапулу колишнього народного депутата Віктора Медведчука, повідомляє СБУ.
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В Україні викрили низку проросійських агітаторів
У Київській області затримали «політексперта», який був частим гостем на телеканалах Віктора Медведчука, де регулярно просував наративи Кремля.
Зловмисник входив до агентурної мережі Федеральної служби безпеки РФ, яку координував головний редактор Інтернет-сайту «ПолитНавигатор» Сергій Степанов.
На початку повномасштабної війни СБУ викрила цей ворожий осередок.
Тоді було затримано двох учасників російської агентури, а її резиденту – Степанову, який переховується у Криму, повідомлено про заочну підозру.
Агентка РФ пропонувала військовим ЗСУ клінінг, щоб розвідати позиції
Після 24 лютого 2022 року їхній спільник з Київщини намагався переховуватися від правосуддя, використовуючи різні місця проживання в Україні.
У Вінниці викрили 39-річного адміністратора декількох каналів в Ютубі і Телеграмі, який проводив онлайн-консультації щодо того як чинити опір законним діям ТЦК.
Крім того, фігурант привласнював кошти, які громадяни України донатили на ЗСУ.
У Житомирській області затримали трьох дописувачів місцевого Телеграмі-каналу, на якому вони закликали до фізичної розправи над представниками військкоматів.
Також фігуранти оприлюднювали в чаті геолокації патрулів та мобільних блокпостів українських військових та правоохоронців.
У Чернігівській області заблокували підривну діяльність 31-річного адміністратора Телеграм-каналу та чотирьох його поплічників, які поширювали дані про пункти базування та маршрути руху українських військових.
На підставі отриманих доказів усім фігурантам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада)
- ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками)
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період)
- чч. 1, 2 ст. 190 (шахрайство).
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