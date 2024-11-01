Служба безпеки України затримала ще 10 проросійських агітаторів, які намагались розхитати суспільно-політичну обстановку у різних регіонах України.

Серед них – «політексперт» із медіапулу колишнього народного депутата Віктора Медведчука, повідомляє СБУ.

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В Україні викрили низку проросійських агітаторів

У Київській області затримали «політексперта», який був частим гостем на телеканалах Віктора Медведчука, де регулярно просував наративи Кремля.

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Зловмисник входив до агентурної мережі Федеральної служби безпеки РФ, яку координував головний редактор Інтернет-сайту «ПолитНавигатор» Сергій Степанов.

На початку повномасштабної війни СБУ викрила цей ворожий осередок.

Тоді було затримано двох учасників російської агентури, а її резиденту – Степанову, який переховується у Криму, повідомлено про заочну підозру.

Більше по темі Агентка РФ пропонувала військовим ЗСУ клінінг, щоб розвідати позиції Нею виявилася 63-річна місцева безробітна, яка перебувала на прямому зв’язку з кадровим співробітником російської спецслужби.

Після 24 лютого 2022 року їхній спільник з Київщини намагався переховуватися від правосуддя, використовуючи різні місця проживання в Україні.

У Вінниці викрили 39-річного адміністратора декількох каналів в Ютубі і Телеграмі, який проводив онлайн-консультації щодо того як чинити опір законним діям ТЦК.

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Крім того, фігурант привласнював кошти, які громадяни України донатили на ЗСУ.