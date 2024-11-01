Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 425 мільйонів доларів.
Про це ідеться в повідомленні Пентагону.
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Допомога від США на $425 млн: що отримає Україна
Чергова військова допомога США надається за президентськими повноваженнями зі скорочення запасів, що означає постачання озброєння зі складів армії США.
Зокрема, до пакета увійшли:
- боєприпаси до систем NASAMS і HIMARS
- ракети Stinger
- мобільні ракетні системи c-UAS
- боєприпаси класу "повітря-земля"
- 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, протитанкові снаряди TOW
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4
- бронетранспортери Stryker
- стрілецька зброя
- медичне обладнання
- підривні боєприпаси
- запасні частини
- допоміжне обладнання
- послуги
- навчання й транспортування.
"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з близько 50 членами Альянсу і партнерами через Контактну групу з питань оборони України і пов'язані з нею коаліції сил і засобів задля задоволення нагальних потреб України на полі бою і захисту від російської агресії", – зазначили у Пентагоні.
Зеленський заявляв, що США нададуть Україні низку пакетів допомоги найближчим часом
18 жовтня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки протягом жовтня-грудня нададуть Україні низку пакетів військової допомоги.
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"Пакети, я думаю, будуть великі від пів мільярда до 750 млн доларів. Це щоб у найближчі місяці - жовтень-грудень - максимально посилити Україну", - розповів Президент України.
За його словами, під час переговорів з президентом США Джо Байденом було домовлено, що такі пакети Україна отримуватиме «дуже швидко» - раз на 2-3 тижні.
21 жовтня у Києві міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів.