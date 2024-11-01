Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 425 мільйонів доларів.

Про це ідеться в повідомленні Пентагону.

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Допомога від США на $425 млн: що отримає Україна

Чергова військова допомога США надається за президентськими повноваженнями зі скорочення запасів, що означає постачання озброєння зі складів армії США.

Зокрема, до пакета увійшли:

  • боєприпаси до систем NASAMS і HIMARS
  • ракети Stinger
  • мобільні ракетні системи c-UAS
  • боєприпаси класу "повітря-земля"
  • 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, протитанкові снаряди TOW
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4
  • бронетранспортери Stryker
  • стрілецька зброя
  • медичне обладнання
  • підривні боєприпаси
  • запасні частини
  • допоміжне обладнання
  • послуги
  • навчання й транспортування.

"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з близько 50 членами Альянсу і партнерами через Контактну групу з питань оборони України і пов'язані з нею коаліції сил і засобів задля задоволення нагальних потреб України на полі бою і захисту від російської агресії", – зазначили у Пентагоні.

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Зеленський заявляв, що США нададуть Україні низку пакетів допомоги найближчим часом

18 жовтня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки протягом жовтня-грудня нададуть Україні низку пакетів військової допомоги.

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Офіційні особи США наразі ведуть переговори з Китаєм.

"Пакети, я думаю, будуть великі від пів мільярда до 750 млн доларів. Це щоб у найближчі місяці - жовтень-грудень - максимально посилити Україну", - розповів Президент України.

За його словами, під час переговорів з президентом США Джо Байденом було домовлено, що такі пакети Україна отримуватиме «дуже швидко» - раз на 2-3 тижні.

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21 жовтня у Києві міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

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